2020-04-21T14:35:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Откуда в Краснодарский край завезли коронавирус

Если первые пациенты прибыли из разных стран, то сейчас большинство заболевших – контактные
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Коронавирус в Краснодарский край привезли из двух десятков странКоронавирус в Краснодарский край привезли из двух десятков странФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

О первом случае заболевания коронавирусом в Краснодарском крае стало известно 12 марта. Мужчина вернулся в Приморско-Ахтарский район из Италии. Он перенес болезнь в легкой форме, а 28 марта его выписали.

В первые недели коронавирус в Краснодарском крае не распространялся, все заболевшие приезжали уже зараженные вирусом из разных стран. По сообщениям оперативного штаба, в список вошли два десятка государств.

Первые зараженные прибыли на Кубань из Италии, Армении, Швейцарии, Румынии, ОАЭ, Кубы, США, Испании, Франции, Нидерландов, Ирана, Германии, Чехии, Великобритания, Турции, Бразилии, Мексики, Таиланда.

Медики старательно изолировали каждого заболевшего и проводили эпидемиологические расследования, пытаясь выяснить круг общения зараженных. 31 марта в регионе ввели карантин, чтобы замедлить распространение вируса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 24 марта по 6 апреля в Краснодарский край вернулись 17 087 человек из 78 стран.

Топ-5 стран, откуда вернулись жители региона:

Абхазия - 5688 (33,29%)

Украина - 487 (2,85%)

Таиланд - 408 (2,39%)

Турция - 291 (1,70%)

Армения - 207 (1,21%)

А КАК СЕЙЧАС

По состоянию на 21 апреля, коронавирус в Краснодарском крае распространяется контактным способом. Новые случаи уже далеко не всегда связаны с прибывшими из-за границы.

Всего на Кубани 461 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, с подозрением к медикам обратились более двух тысяч пациентов. Под наблюдением на домашнем карантине еще более 6,4 тысячи человек.

– Уже 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких. Зафиксировано 11 летальных исходов. 72 человека выздоровели и выписаны из больниц, – сообщают в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

КАК КОРОНАВИРУС РАСПРОСТРАНИЛСЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (данные на 21 апреля)

Краснодар – 158

Сочи – 69

Туапсе – 40

Кореновск – 34

Ейск - 32

Геленджик – 24

Лабинск – 17

Анапа – 7

Щербиновский район – 7

Тихорецкий район – 7

Приморско-Ахтарский район – 5

Староминский район – 5

Выселковский район – 5

Курганинский район – 5

Белореченский район – 4

Славянский район – 4

Отрадненский район – 3

Апшеронский район – 3

Красноармейский район – 3

Тимашевский район – 3

Динской район – 3

Новороссийск – 3

Кущевский район – 3

Горячий Ключ – 2

Каневской район – 2

Успенский район – 1

Северский район – 1

Абинский район – 1

Тбилисский район – 1

Усть-Лабинский район – 1

Кавказский район – 1

Крымский район – 1

Ленинградский район – 1

Калининский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Две женщины-полицейские подрались в здании ГИБДД
Вениамин Кондратьев о карантине: Наша задача – удержать людей дома
ТВ-приставки нового поколения Wink+ становятся популярными на Юге
На Кубани мужчина во время карантина вышел из дома за продуктами, но украл их у 82-летней старушки
МегаФон запустил продажу решений для организации удаленных рабочих мест
Завершен ремонт железнодорожного тоннеля на пути между Сочи и Краснодаром
В Краснодарском крае семьям продлили ежемесячные выплаты на детей
В Армавире ювелир присваивал себе части драгоценных металлов заказчиков
В больницы Кубани поступило новое оборудование
В Сочи на телебашне зажглась надпись: «Берегите себя. Оставайтесь дома»
Салоны 600 трамваев, троллейбусов и автобусов ежедневно дезинфицируют в Краснодаре
Число погибших от коронавируса в Краснодарском крае выросло до 11 человек
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 апреля 2020 года: 44 новых заболевших, среди которых четырехмесячный ребенок
В Краснодаре руководитель предприятия выплатил сотруднику задолженность по зарплате
В Сочи возвращаются туристы из Таиланда
На Кубани задержали подозреваемого в угоне авто
В Краснодаре маршруты патрулирования мобильных групп изменят в выходные дни
В Сочи трехлетняя девочка села на горячий фен и попала в больницу
В Крымске мужчина вынес с территории цеха трубные отводы
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 апреля 2020 года: опасную инфекцию выявили у 44 человек
Президент РФ поздравил краснодарский театр драмы имени Горького со 100-летием
В Сочи сгорел одноэтажный барак