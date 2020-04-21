Откуда в Краснодарский край завезли коронавирус

О первом случае заболевания коронавирусом в Краснодарском крае стало известно 12 марта. Мужчина вернулся в Приморско-Ахтарский район из Италии. Он перенес болезнь в легкой форме, а 28 марта его выписали.

В первые недели коронавирус в Краснодарском крае не распространялся, все заболевшие приезжали уже зараженные вирусом из разных стран. По сообщениям оперативного штаба, в список вошли два десятка государств.

Первые зараженные прибыли на Кубань из Италии, Армении, Швейцарии, Румынии, ОАЭ, Кубы, США, Испании, Франции, Нидерландов, Ирана, Германии, Чехии, Великобритания, Турции, Бразилии, Мексики, Таиланда.

Медики старательно изолировали каждого заболевшего и проводили эпидемиологические расследования, пытаясь выяснить круг общения зараженных. 31 марта в регионе ввели карантин, чтобы замедлить распространение вируса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 24 марта по 6 апреля в Краснодарский край вернулись 17 087 человек из 78 стран.

Топ-5 стран, откуда вернулись жители региона:

Абхазия - 5688 (33,29%)

Украина - 487 (2,85%)

Таиланд - 408 (2,39%)

Турция - 291 (1,70%)

Армения - 207 (1,21%)

А КАК СЕЙЧАС

По состоянию на 21 апреля, коронавирус в Краснодарском крае распространяется контактным способом. Новые случаи уже далеко не всегда связаны с прибывшими из-за границы.

Всего на Кубани 461 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, с подозрением к медикам обратились более двух тысяч пациентов. Под наблюдением на домашнем карантине еще более 6,4 тысячи человек.

– Уже 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких. Зафиксировано 11 летальных исходов. 72 человека выздоровели и выписаны из больниц, – сообщают в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

КАК КОРОНАВИРУС РАСПРОСТРАНИЛСЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (данные на 21 апреля)

Краснодар – 158

Сочи – 69

Туапсе – 40

Кореновск – 34

Ейск - 32

Геленджик – 24

Лабинск – 17

Анапа – 7

Щербиновский район – 7

Тихорецкий район – 7

Приморско-Ахтарский район – 5

Староминский район – 5

Выселковский район – 5

Курганинский район – 5

Белореченский район – 4

Славянский район – 4

Отрадненский район – 3

Апшеронский район – 3

Красноармейский район – 3

Тимашевский район – 3

Динской район – 3

Новороссийск – 3

Кущевский район – 3

Горячий Ключ – 2

Каневской район – 2

Успенский район – 1

Северский район – 1

Абинский район – 1

Тбилисский район – 1

Усть-Лабинский район – 1

Кавказский район – 1

Крымский район – 1

Ленинградский район – 1

Калининский район - 1