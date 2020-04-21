2020-04-21T15:50:16+03:00
Общество

Мэр Геленджика выругался матом в прямом эфире

Алексей Богодистов забыл выключить камеру телефона [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Мэр Геленджика попал впросакМэр Геленджика попал впросакФото: Соцсети
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Казус произошел с градоначальником в курортном Геленджике сегодня, 21 апреля. Мэр Алексей Богодистов делился важными новостями с электоратом в своем официальном Инстаграме. Жители отвечали, посылая мэру благодарные смайлики.

- Уважаемые жители, с Богом! Дальше трудимся! Спасибо вам большое за вашу поддержку! - завершил Алексей Богодистов свою пламенную речь и отошел от стола с монитором.

На экране осталось только его знаменитое зеленое кожаное кресло и рука подчиненного, безуспешно пытающаяся отключить микрофон.

Мэр Геленджика попал впросак, забыв выключить камеру телефона.

- [...зачем] она мне что-то добивает? Сует мне что-то [блин]. Она не понимает что ли, что отвлекает меня? Прости господи..., - продолжает Алексей Богодистов за кадром, не подозревая, что слушателей у этого разговора тет-а-тет больше, чем один.

К слову, гнев градоначальник обрушил на свою пресс-службу. Из уст мэра звучит фамилия "Скорикова" вперемешку с отборным матом. А информационные тылы Алексея Богодистова обеспечивает мать и дочь Скориковы. Чья из них активная, судя по реакции главы курорта, деятельность во время прямого эфира с населением вызвала его недовольство, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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