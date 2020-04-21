«Ювелирный портрет». В Сочи экскурсовод использует самоизоляцию для создания необычных картин

В Сочи ведущий экскурсовод Константин Килин Сочинского национального парка, находясь на карантине, полностью посвятил себя творчеству. На самоизоляции он создает настоящие ювелирные шедевры: портреты с использованием бисера, жемчуга и шелковой нити.

Портрет Раисы Килиной по работе Густава Климта (Fritza Riedler). Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

- Мастер создает свои удивительные произведения на холсте и на ткани, используя различные материалы: парчу, бархат, бисер, камни, хрусталь Сваровского, жемчуг, янтарь, сусальное золото и многое другое. Его вдохновенные работы отличаются высокой техникой, - рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Килин – очень творческая натура. Он профессиональный хореограф и перформер, много лет прожил в Италии. Первый раз мастер решил поэкспериментировать с вышивкой еще тридцать лет назад. Его первой работой стал жилет, который юный художник специально приготовил к выпускному вечеру в губернаторском колледже культуры и искусств.

Его первой работой стал жилет. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

- Купить было дорого, и я решил вышить себе жилет. На это у меня ушло пять месяцев, - признался Килин.

Секреты искусства вышивки и другой техники Константин перенял у женщин своей семьи, с детства наблюдая за тем, с какой легкостью его бабушка шила и вязала роскошные вещи.

Сначала мастер вышивал по ткани, затем появилась другая техника: стал писать маслом по холсту и соединил это с вышивкой.

- После очередной выставки, мой жанр определили, как «ювелирные картины». Речь идет о филигранной вышивке, которая требует больших затрат, сил и энергии. На одну картину я трачу от двух месяцев до нескольких лет, в зависимости от размера и сложности работы. Случается, что работаю по 5-10 часов в день без перерыва. Но я люблю это дело, иначе у меня не получалось бы. Когда слышу отзывы о своих картинах, то вдохновляюсь и хочу продолжать, - поделился мастер.

Портрет Елены Килиной. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Представитель пресс-службы нацпарка уточнила, что особенность работ Килина — сочетание современной живописи, сакрального искусства, фотографии и изящной вышивки, типичной для русской традиции XVII-XIX веков.

Мастер создает портреты родственников и друзей, на одежду которых дополняют дорогие камни и другие материалы. Это делает рисунок рельефным, дополнительно подчеркнутым игрой света и тени.

Константин Килин за работой. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

- Для каждого, кто изображен на портрете, я индивидуально подбираю камни, соответствующие определенному знаку зодиака, чтобы передать через картину энергетическое влияние камней на самого человека, - заключил Килин.