Жители Кубани начали собирать бахилы для кубанских больниц

После заявления чиновницы от здравоохранения о том, что в крае не хватает бахил в больницах, жители Кубани решили помочь медикам сами. Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко даже отчитала врачей райбольницы Усть-Лабинска за то, что у них некому сшить бахилы.

Вот жители Кубани и начали сбор тех самых товаров, которые у медиков сейчас в дефиците. Причем речь идет не об обычных синих бахилах, которые выдают в поликлиниках, а тканевых.

- Мы объединились с представителями компании, которые занимаются хозяйственными товарами. Собрали сначала порядка двух тысяч пар бахил. А затем написали в соцсетях сообщение с призывом присоединиться к нам. И почти сразу же получили отклик. Кто-то готов предоставить ткань, кто-то согласен помочь шить, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов. - Помочь может каждый, кто не хочет оставаться в стороне.

Как только будут собраны 50 тысяч пар бахил, их передадут в кубанские больницы, которые в этом нуждаются.

- Пусть врачи лечат, это сейчас их первоочередная задача! А мы поможем, чем сможем, - добавляет Илья Шакалов.

Напомним, ранее волонтеры-предприниматели запустили акцию «Челендж Добра 2020», в рамках которой собрали продукты и средства первой необходимости. А затем раздали бесплатные наборы малоимущим и многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам, ветеранам, а также людям, которые потеряли работу во время пандемии. Раздают и свежий выпуск "Комсомолки"