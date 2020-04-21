Новороссийскому Маугли найдут новую семью: детский омбудсмен рассказала о будущем избитого матерью мальчика

- Такие истории - всегда шок. Сколько длились пытки над ребенком? И почему в этой ситуации бездействовали соответствующие инстанции? Это тоже предстоит выяснить следствию. Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии. После выписки из больницы он отправится в реабилитационный центр, там с ним начнут работать психологи, - высказалась омбудсмен по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова о новороссийском Маугли, которого нашли жестоко избитого.

Илью (имя изменено - авт.) нашли соседи одной из многоэтажек в Новороссийске. Когда из квартиры этажом выше к ним начала капать вода, они пошли выяснить, что случилось. На звонок никто не вышел, люди подтолкнули дверь, которая оказалась не заперта. Зашли внутрь и пошагали сразу в ванную, где на полу уже по щиколотку стояла вода - она текла из унитаза. А в захламленной комнате в одних трусиках тихо всхлипывал, забившись в угол, шестилетний мальчик.

На его теле не было живого места от синяков, а врачи позже диагностировали еще и сотрясение мозга. На место происшествия бдительные соседи вызвали полицейских. До приезда бригады скорой помощи ребенка накормили и отогрели. Мать так и не появилась.

- Состояние гематом дает основание предполагать, что мальчика избивали регулярно и методично, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Когда ребенка нашли в квартире, матери дома не было. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за истязание малолетнего. Ведется следствие.

Мать Ильи, 33-летняя Валентина Г., живет в этой квартире уже несколько лет, нигде не работает и существует за счет помощи окружающих.

- Квартира ей досталась как сироте. По поводу обстановки в семье никаких сигналов раньше не поступало, - рассказали в мэрии Новороссийска. - Отца ее маленького сына соседи никогда не видели. Но известно, что он работает водителем маршрутки.

Сейчас под давлением общественности мужчина даже изъявил желание воспитывать мальчика. Но пока об этом говорить преждевременно.

Кстати, ребенок, по данным следствия, не ходил в детский сад и на медосмотры. На улице мать с Илюшей соседи тоже видели редко. При этом сама Валентина очень любила ходить по гостям.

Прокуратура Краснодарского края уже начала проверку действий и правоохранительных, и социальных служб, призванных предупреждать преступления против детей. А самого новороссийского Маугли ждет курс с психологом. После того, как его выпишут из больницы, Илью отправят в реабилитационный центр. К матери он больше уже не вернется. Ему будут искать новую семью.

РАНЕЕ ПО ТЕМЕ

Зверски избитого 6-летнего ребенка-маугли нашли в одной из квартир Новороссийска

33-летняя мать-одиночка получила квартиру, как сирота (подробнее)