2020-04-21T22:55:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 22 апреля 2020: патрули проверят берег Кубани, кладбища будут закрыты на Радоницу

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 22 апреля 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Александр РАЙКО/krd.ruФото: Александр РАЙКО/krd.ru
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 22 апреля. В Краснодаре и Краснодарском крае продолжает действовать карантин, который продлили до 30 апреля.

Все еще растет число заболевших коронавирусом. В Краснодаре с таким диагнозом уже 158 пациентов (+20 за сутки). Всего в крае 461 заболевший, 11 из которых скончались. 19 человек в тяжелом состоянии.

Власти Краснодара опровергли фейк о том, что прекратилась выдача красных пропусков, дающих право перемещаться по всей территории региона.

- Прием заявок от руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей продолжается в том же режиме. Все созданные для этого сервисы работают. Никакой остановки приема заявок не было и нет, - говорится в сообщении пресс-службы администрации краевого центра.

Жителей Краснодара все еще призывают оставаться дома. Глава региона Вениамин Кондратьев потребовал усилить работу мобильных отрядов самоконтроля, и назвал главную задачу – удержать жителей края дома.

- У нас сегодня нет других задач, кроме как удержать людей дома. Однако интернет полон видео, где люди гуляют на улицах, возле рек. Если уровень самоизоляции не растет, а количество отрядов растет, такая работа не нужна, – заявил губернатор.

В Краснодаре патрули по выходным включат в маршруты места для отдыха на природе и прибрежную зону Кубани.

- Все, кого патрули встретят в местах отдыха, уже не отделаются профилактической беседой. Всех, кто решит во время самоизоляции отправиться на пикник, ждет штраф, - заверил глава города Евгений Первышов.

С начала введения режима самоизоляции и карантина штрафы получили уже 1900 человек. Только в Краснодаре за 21 апреля составили 82 протокола.

КОНКРЕТНО

Протоколы о нарушениях составляют согласно двум статья Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Она предполагает штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей — для частных лиц.

По ст. 20.6.1 КоАП РФ (нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности) предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей — для частных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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