Мать избила дочь и предложила полицейскому 150 тыс рублей, чтобы молчал

Этот случай произошел еще 10 января 2020 года. Тогда родственники 10-летней Кати (имена здесь и далее изменены - Авт.) заметили, что у девочки на руках синяки. Обеспокоенная родня стала выяснять, что случилось. Оказалось, что руку на нее подняла мама, когда они были дома.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 33-летняя Светлана Горохова - медик, поднимает дочку одна, с отцом девочки она не живет, в воспитании ребенка он никак не участвует. А помощь своих родителей Светлана не принимает - уже не первый год она в ссоре со своими матерью и отцом. Очередной конфликт с ними разозлил женщину, в этот момент рядом с ней была дочка, которая и попалась под горячую руку.

Со своими родителями женщина в ссоре.

Мама семь раз ударила дочь, выместив на нее всю злобу. Вот только скрыть это ей не удалось. К разбирательству подключились правоохранители. Они стали проверять семью. Спустя 10 дней после произошедшего Светлана, испугавшись последствий, пришла в полицию и попыталась договориться. Женщина предложила солидную взятку (150 тысяч рублей) за то, чтобы правоохранители закрыли глаза на ее рукоприкладство. Но стражи порядка от сомнительного предложения отказались. А горе-мать в итоге задержали сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Краснодару.

И теперь после тщательного расследования, которое проводил территориальный отдел СКР по Краснодарскому краю, Светлане грозит серьезное наказание. Обвиняют ее сразу по двум статьям ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья» и ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу».

- По версии следствия, женщина умышленно нанесла своей 10-летней дочери не менее семи ударов, которые повлекли легкий вред здоровью, - говорят «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - А затем с целью избежать уголовной ответственности за указанное преступление попыталась передать сотруднику полиции 150 тысяч рублей.

Катю забрали у мамы — сейчас она живет с бабушкой и дедушкой. А Светлана совсем скоро предстанет перед законом. Ее дело будет рассматривать Ленинский районный суд Краснодара.

- Санкция за наиболее тяжкое из преступлений – ч. 3 ст. 291 УК РФ- предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей или в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки, - говорят в прокуратуре региона.

Не исключено, что женщину могут приговорить к реальному лишению свободы на срок до 8 лет со штрафом до 30-кратной суммы взятки.