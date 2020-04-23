2020-04-22T12:22:01+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 23 апреля 2020: в городе зафиксировано 70 больных COVID 19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 23 апреля 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи зарегистрировано 70 больных коронавирусомВ Сочи зарегистрировано 70 больных коронавирусомФото: Андрей АБРАМОВ
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За последние сутки из 20 новых случаев коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 зaрегистрирован у 1 человека.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе выявлены 70 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID 19.

- Двадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии, и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких - 11 из них в инфекционной больнице № 2 Сочи , - сообщает региональный оперaтивный штaб Краснодaрского крaя.

Также, по данным оперштаба, в обсерваторaх региона находится 531 человек.

Ранее из стационаров в Сочи были выписаны 22 выздоровевших пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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