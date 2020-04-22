Самый богатый депутат ЗСК заработал в 2019 году 375,4 млн рублей

Несмотря на то, что из-за коронавируса президент перенес сроки ежегодного отчета чиновников о доходах на 1 августа, депутаты кубанского ЗСК уже успели сдать все необходимые бумаги. На официальном сайте регионального парламента опубликован заработок и имущество каждого народного избранника.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко задекларировал доход в 4,1 млн рублей. В его собственности автомобиль Volkswagen Touareg, а в пользовании дом 263,2 квадратных метра и участок 800 квадратных метров. Супруга спикера регионального парламента заработала за год 1,1 млн рублей.

Самым богатым по итогам 2019-го стал секретарь комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Дмитрий Лоцманов. Он заработал за год 375,3 млн рублей, почти столько же, сколько и годом ранее.

В его собственности также десяток земельных участков, квартира, гаражи, нежилые здания и недостроенный жилой дом. Из движимого имущества – Mercedes CL-500 и грузовой автофургон-тушевоз. Супруга депутата заработала 4,7 млн рублей – ей принадлежит жилой дом 406 квадратных метров, семь разных зданий с участками. Дмитрий Лоцманов руководит «АПК «Кубаньхлеб» из Тихорецка, а также ООО «Тон», кроме того, значится учредителем шести компаний, в том числе и ООО «Тихорецкое региональное телевидение».

На втором месте по годовому заработку в 2019-м году оказался занимает зампредседателя комитета ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Прокопенко. Он указал доход в 356,9 млн рублей.

В его собственности доли участков для строительства и жилом доме 524 квадратных метра, а также доли в сооружениях различных коммуникаций. Кроме того, ему принадлежит автомобиль Range Rover. Сергей Прокопенко работает исполнительным директором строительной компании «Ромекс-Кубань», которой владеет его брат Алексей.

Третье место среди самых богатых депутатов по итогам 2019-го стал Алексадр Агеев, задекларировавший 227,3 млн рублей, увеличив свой доход по сравнению с прошлым годом в 15 раз. У народного избранника в собственности 25 участков ИЖС, производственные участки, семь жилых домов, 34 нежилых здания и даже участок для строительства дома рыбака. Ему принадлежит также автомобиль Toyota Sequoia и гидроцикл Yamaha.

Александр Агеев – владеет строительной компанией «Алмакс», а также 50% компаний «Екатериодаринвест-Строй» и «Алмакс-Ресурс».

Его супруга указала доход в 37,4 млн рублей. Ей принадлежит солидный список объектов недвижимости, в том числе две квартиры, шесть жилых и 24 нежилых помещения. В автопарке у нее - Porsche Cayenne, Toyota Town Ace, грузовик Hino и два автокрана.

Но она не самая обеспеченная супруга депутата. Первое место по доходом заняла жена вице-спикера ЗСК Сергея Алтухова, которая заработала в 70 раз больше мужа – 124,7 млн рублей. Ей принадлежит дом 668 квадратных метров и участок 800 квадратных метров. Супруг же указал доход в 1,7 млн рублей.

А самым скромным депутатом ЗСК оказался руководитель фракции КПРФ Павел Соколенко. Он заработал в 2019-м всего 313,2 тысячи рублей. Ему принадлежат три квартиры, а трудится он директором по развитию «Южной энергетической компании». Жена Соколенко сдала нулевую декларацию, а в собственности у нее квартира и автомобиль Mazda3.