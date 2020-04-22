В центре Сочи «распутали» сложный коммуникационный узел

В Сочи неделю велись работы на перекрестке улиц Горького и Северной. Три муниципальных предприятия: «Водоканал», «Сочитеплоэнерго» и «Водосток» при участии департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи приводили в порядок этот сложный коммуникационный узел в самом центре города.

Это совместный результат работы трёх муниципальных предприятий. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

14 апреля здесь произошла авария на водоводе диаметром 300 мм. Но в процессе аварийно-ремонтных работ, сотрудники водоканала обнаружили серьезные повреждения расположенных здесь же двух теплотрасс и одного ливневого коллектора. Поэтому для ремонтно-восстановительных работ были привлечены силы и технические средства трех коммунальных организаций.

14 апреля здесь произошла авария на водоводе. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

- В настоящий момент работники водоканала засыпали песком место работ, проводятся утрамбовка и выравнивание, после чего дорожники займутся восстановлением асфальтового покрытия, - уточнили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Работы велись практически в круглосуточном режиме. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

Директор «Водоканала» Антон Денисов сообщил «КП»-Кубань», что период карантина не повлялиял на работу предприятия «Водоканал». Сотрудники аварийно-ремонтных бригад и диспетчерских работают в круглосуточном режиме, что позволяет обеспечивать надежное водоснабжение и водоотведение курорта в непростое время.

Карантин позволил ускорить проведения работ в местах большого скопления людей. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

- Период карантина, как бы это странно не звучало, даже позволил ускорить проведения ряда работ, которые находились в местах большого скопления людей, - заключил Денисов.

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что аварийные службы всех коммунальных предприятий курорта продолжают работать круглосуточно в прежнем режиме.

Как сообщалось ранее, в Сочи карантин не повлиял на работу городских служб ЖКХ. Благоустройство и наведение санитарного порядка на курорте не ослабевают.