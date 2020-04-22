2020-04-22T13:38:17+03:00
Общество

В центре Сочи «распутали» сложный коммуникационный узел

Это совместный результат работы трёх муниципальных предприятий
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В центре Сочи «распутали» сложный коммуникационный узел. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»В центре Сочи «распутали» сложный коммуникационный узел. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»
Изменить размер текста:

В Сочи неделю велись работы на перекрестке улиц Горького и Северной. Три муниципальных предприятия: «Водоканал», «Сочитеплоэнерго» и «Водосток» при участии департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи приводили в порядок этот сложный коммуникационный узел в самом центре города.

Это совместный результат работы трёх муниципальных предприятий. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

Это совместный результат работы трёх муниципальных предприятий. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

14 апреля здесь произошла авария на водоводе диаметром 300 мм. Но в процессе аварийно-ремонтных работ, сотрудники водоканала обнаружили серьезные повреждения расположенных здесь же двух теплотрасс и одного ливневого коллектора. Поэтому для ремонтно-восстановительных работ были привлечены силы и технические средства трех коммунальных организаций.

14 апреля здесь произошла авария на водоводе. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

14 апреля здесь произошла авария на водоводе. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

- В настоящий момент работники водоканала засыпали песком место работ, проводятся утрамбовка и выравнивание, после чего дорожники займутся восстановлением асфальтового покрытия, - уточнили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Работы велись практически в круглосуточном режиме. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

Работы велись практически в круглосуточном режиме. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

Директор «Водоканала» Антон Денисов сообщил «КП»-Кубань», что период карантина не повлялиял на работу предприятия «Водоканал». Сотрудники аварийно-ремонтных бригад и диспетчерских работают в круглосуточном режиме, что позволяет обеспечивать надежное водоснабжение и водоотведение курорта в непростое время.

Карантин позволил ускорить проведения работ в местах большого скопления людей. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

Карантин позволил ускорить проведения работ в местах большого скопления людей. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

- Период карантина, как бы это странно не звучало, даже позволил ускорить проведения ряда работ, которые находились в местах большого скопления людей, - заключил Денисов.

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что аварийные службы всех коммунальных предприятий курорта продолжают работать круглосуточно в прежнем режиме.

Как сообщалось ранее, в Сочи карантин не повлиял на работу городских служб ЖКХ. Благоустройство и наведение санитарного порядка на курорте не ослабевают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
В Сочи участились аварии, которые происходят по вине пешеходов
В Новороссийске приведут в порядок дорожную разметку
В Сочи задержали полицейского при получении взятки в 2 миллиона рублей
В Краснодаре почти готова новая школа по улице Красных Партизан
На Кубани по решению суда принудительно госпитализировали 10 человек с подозрением на новую инфекцию
Кадастровая палата Кубани предупредила о мошенниках с сайтов-двойников
Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 22 апреля 2020 года составило 14 человек
«Я очень занят»: мэр Геленджика решил не объяснять свою брань во время прямого эфира с населением
В Анапе 112 кубанских казаков ушли на самоизоляцию
В станице Ленинградской продовольственный рынок закрыли «на карантин»
В Краснодаре ежедневно дезинфицируют более 100 общественных мест
В Новороссийске задержали похитителя железнодорожного имущества
В Сочи в рамках нацпроекта ремонтируют дорогу в селе Раздольное
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 апреля 2020 года: 20 пациентов в тяжелом состоянии, их подключили к ИВЛ
Туристы смогут посетить объекты «Золотого кольца Боспорского царства» античных времен
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 22 апреля 2020 года: опасную инфекцию выявили у 20 человек
В станице Раевской возводят начальную школу
В Сочи наркокурьерше грозит до 20 лет за попытку сбыта героиновой смеси
Врач: выписавшихся из больницы после коронавируса нельзя считать здоровыми
В Гулькевичском районе мужчина забил до смерти знакомого своей матери
Жительница Кубани фиктивно регистрировала иностранцев в своем доме за пять тысяч рублей
В Краснодаре мужчина сбывал фальшивые пятитысячные купюры
В Сочи начала работу горячая телефонная линия по вакцинации