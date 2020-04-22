По строительству новых школ Кубань – первая в стране

Ровно пять лет назад Вениамин Кондратьев возглавил Краснодарский край. 22 апреля 2015 года свое доверие будущему главе региона выразил президент, а на сентябрьских выборах его поддержали подавляющее число избирателей – 83,64% голосов.

В своих первых интервью на новой должности Вениамин Кондратьев говорил о том, что край отойдет от мегапроектов и сосредоточит свои усилия на улучшении качества жизни каждого кубанца.

- Нам сегодня не нужны мегапроекты, нам нужны проекты, которые необходимы для жизни людей. Это мое глубокое убеждение. Поэтому в первую очередь бюджет пойдет на сады, школы, амбулатории, там, где идет реальная жизнь, не только в краевом центре, но и в станицах и небольших хуторах, - говорил Вениамин Кондратьев.

Пять лет – достаточный срок, чтобы оценить, что удалось изменить, а над чем только предстоит работать. Забегая вперед скажем, губернатор тогда не сказал о том, что развитие социальной инфраструктуры, а проще говоря, строительство школ, детских садов, улучшение качества медицинской помощи и стало главным мегапроектом Вениамина Кондратьева.

Образование

Краснодарский край в годы олимпийской стройки стал феноменально привлекательным среди жителей всей России. Если раньше свой участок в южном регионе покупали люди старшего поколения, то теперь на Кубань стали переезжать семьями. Резкий рост численности населения поставил перед властью серьезный вызов – край стал нуждаться в новых школах и детских садах.

В регионе строятся новые школы и детские сады

Усилиями команды Вениамина Кондратьева на Кубани удалось запустить механизм, называемый социальным конвейером. Ничего подобного не происходило в регионе последние 30 лет.

Социальные объекты возводятся по краевым и федеральным программам, а также в рамках реализации двух национальных проектов.

Ничего подобного в таких масштабах не происходило ни в одном российском регионе – с 2015 года уже открыто 36 школ, в этом году работы идут одновременно еще на 30 образовательных учреждениях. Только из регионального бюджета на это выделили 10 миллиардов рублей. Запущена масштабная программа ремонта старых школ.

В Краснодарском край запущен уникальный социальный конвейер

Количество учеников в кубанских школах продолжает расти, при этом качество образования держит традиционно высокую планку. Наш регион стал пионером в проектах «Самбо в школу» и «Шахматы в школах». Сегодня они охватывают подавляющее большинство учебных заведений. Дополнительно ученики занимаются в центрах «Точка роста», которые появились благодаря эффективной реализации нацпроектов. Сегодня их 153, а осенью их число приблизится к двум сотням.

На Кубани существенно пополнился автопарк школьных автобусов

Чтобы ребята добирались к школам без проблем, в крае с 2015 по 2019 годы закупили 946 автобусов. 601 автобус - в рамках программы «Развитие образования», 255 машин - за счет федерального бюджета, еще 90 автобусов – за счет благотворительной помощи и муниципальных средств. Всего же на покупку желтых школьных автобусов потратили 1 973,62 млн. рублей. Такого масштабного обновления школьных парков до этого не было. А работу машин наладили так, чтобы ни один ученик, которого забирают на занятия, не переходил дорогу – автобусы курсируют в разных направлениях и так, чтобы дети были в безопасности.

Строительство новых будет продолжаться

Еще одна задача, которая казалась труднодостижимой – ликвидация очередей в детские сады. За пять лет появились 48,4 тысячи дополнительных мест для малышей, построено 64 новых дошкольных учреждения, возведено 52 пристройки. Проекты охватили весь край – в 29 муниципалитетах провели капитальный ремонт зданий и благоустроили территории 46 детских садов.

Здравоохранение

С проблемой резкого роста населения столкнулось и здравоохранение. Создание условий для квалифицированной медицинской помощи стало еще одним мегапроектом, состоящим из сотен маленьких участков.

Лучше тысяч экспертов обо всем скажут цифры: с 2014-го ожидаемая продолжительность жизни повысилась на два года и составила 74,4 года, а показатель смертности уменьшился за это время на 5,8%.

Новые ВАПы и ФОПы строятся во всех районах

За пять лет в Краснодарском крае развернулась целая сеть офисов врачей общей практики. Их количество увеличилось со 179 в 2014-м до 268 в 2019-м, а амбулаторий - с 217 до 271 за пять лет. Каждый год они принимают более миллиона посетителей. Число ВОПов и ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) продолжит расти и в 2020-м году.

В этом году на Кубани появятся 21 передвижной и 26 модульных ФАПов. Построят 21 офис врача общей практики, еще 21 спроектируют.

А проблему дефицита кадров решают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Ими воспользовались более трех тысяч медиков. Уровень обеспеченности региона медработниками растет год от года.

Первичное звено в приоритете

Вместе с первичным звеном получает развитие и «высокая» медицина. В прошлом году началось строительство второй очереди одной из ведущих больниц страны – НИИ ККБ №1. Возводится лечебно-диагностический корпус Детской краевой больницы. Идет проектирование большого медицинского кластера с больницей СМП, перинатальным центром и онкодиспансером.

КСТАТИ

Все льготы сохранены

В Краснодарском крае несмотря на большую социальную стройку, которая требует колоссальных ресурсов, сохранены все льготы для всех категорий граждан. Особое внимание уделяют семьям с детьми. На Кубани выплачивается региональный материнский капитал – 129 тысяч рублей. Три миллиарда ежегодно выделяют на выплаты пособий за третьего ребенка. А семьи с двумя и более детьми получают право на льготную ипотеку.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сложно не заметить, как изменилось качество дорог в Краснодарском крае. В течение нескольких лет темпы обновления росли, а в 2019-м году капитальный ремонт затронул 1416 километров магистралей, введено 11 новых дорог и мостов, протяженностью более 16 километров.

Объем дорожного фонда за пять лет увеличился более чем вдвое и составил в 2019-м 37,7 млрд рублей.