2020-04-22T15:42:51+03:00
Общество

Адыгейский дизайнер и 6-летняя блогер из Краснодара попали в рейтинг Forbes

Их имена - в списке самых перспективных россиян [фото, видео]
Евгения СОРОКА
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На фото номинанты рейтинга Анастасия Радзинская и Роман Уваров.На фото номинанты рейтинга Анастасия Радзинская и Роман Уваров.
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Маленькая краснодарка и дизайнер из Майкопа попали в рейтинг Forbes. Они среди 30 самых перспективных жителей России, которым не исполнилось еще 30 лет.

23-летний дизайнер Роман Уваров, родившийся в Майкопе, оказался в номинации «мода и дизайн». Созданием одежды молодой человек увлекся в годы учебы. Правда, специальность у него была иная - «реклама и PR». Между сессиями он начал помогать продвигать бренд одного из местных дизайнеров. А затем, по всей видимости вдохновившись, отшил собственную коллекцию.

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Молодой дизайнер Роман Уваров
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Причем одежду он создал целиком и полностью на собственные деньги, накопленные со стипендий. Молодое дарование заметили в столице — Романа пригласили в креативное fashion-агентство, которое поддерживает молодых дизайнеров. А затем молодой человек стал показывать свои коллекции на московской неделе моды.

- Оказаться в этом списке стремился, но не думал, что получится так скоро, - признается «КП» - Кубань» Роман Уваров. - Я ничего не сделал для того, чтобы туда попасть, но в любом случае мне приятно - мой труд оценен.

В рейтинге засветилась и 6-летняя блогерша из Краснодара. Еще три года назад на канале у Насти Радзинской едва была тысяча подписчиков. Сегодня ролики маленькой девочки ждут 34,5 миллиона людей, причем по всему миру, сама же она живет вместе с родителями в штатах. Каждое видео буквально за пару часов собирает сотни тысяч просмотров.

Для юного блогера и ее родителей съемки – это стали не только любимым хобби, но и лекарством. Сразу после рождения врачи заподозрили у малышки ДЦП, родители стали активно заниматься своим ребенком и решили завести канал, чтобы помочь дочери взаимодействовать с окружающим миром.

Первые ролики большой популярностью не пользовались. Когда же мама Насти Анна решила, что дать возможность своей дочери развить актерские способности — стали появляться разные игровые видеосюжеты.

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Семья Радзинских в Гонконге
471 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сейчас на основном канале юной блогерши — больше 50 миллионов подписчиков. При этом родители помогают ей снимать ролики для 10 каналов на разных языках.

Песня для детей про то как правильно плавать в бассейне.Настя и папа показывают как правильно плавать в бассейне. Они учатся плавать, пользоваться кремом от загара и очками для подводного плавания. Subscribe to Like Nastya Vlog - https://is.gd/gdv8uX https://www.instagram.com/funnystacy/

О том, кто станет лучшим в рейтинге Forbes, пока неизвестно - имена победителей назовут в мае.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Instagram 19-летней рэперши из Тимашевска может стать лучшим в стране

Викторию Пузикову, которая снимает забавные музыкальные клипы, тоже заметили. Ее видео, для которых используется графика в стиле 90-х, заметили представители журнала Glamour. Ежегодно издание составляет рейтинг лучших аккаунтов в соцсетях - всех, на кого точно нужно подписаться. Среди известных артистов, моделей и блогеров - 19-летняя жительница Кубани, за творчеством которой сейчас следят более 66 тысяч человек.

Виктория Пузикова снимает видео уже не первый год. Фото: instagram.com/p_upok

Виктория Пузикова снимает видео уже не первый год. Фото: instagram.com/p_upok

На своей странице в Instagram она представляется комиком, правда, в интернете она более известна как гуру монтажа. Какое бы видео Виктория не выпустила, оно тут же набирает больше сотни тысяч просмотров. Одно из самых популярных - гимн Кубани. Лейтмотивом клипа, который набрао больше 225 тысяч просмотров, стал известный слоган «Если есть на свете рай, это Краснодарский край!» В свойственной ей манере девушка иронично обыгрывала символы, с которыми ассоциируется регион: кукуруза на пляже, «золотистые поля», «бескрайние моря». При этом рэп девушка читает в красной черкеске и папахе, катаясь на дельфине, прогуливаясь по набережной, плавая в море.

Рэп о Краснодарском крае Видео: instagram.com/p_upok.

ИСТОЧНИК KP.RU

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