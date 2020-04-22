Скучаем по футболу: персонал ФК «Краснодар» присоединился к популярному флэшмобу
У игроков и персонала футбольного клуба "Краснодар" сдают нервы.
Фото: fckrasnodar
Одни во время карантина закатывают вечеринку с алкоголем и кальяном, другие фотографируются со скорбными лицами и таким же текстом на табличках - Скучаем по футболу.
Фото: fckrasnodar
Еще бы, сезон в разгаре, но спорта нет. Коронавирус внес коррективы в привычный уклад и спортсменов, и болельщиков и тех, без кого команда не может существовать.
Фото: fckrasnodar
Скучают администраторы, продавцы, кассиры стюарды, операторы, сммщик, агрономы, диктор, фотографы и дизайнеры.
Фото: fckrasnodar
Тренировочный процесс в клубе приостановлен, а чемпионат возобновится не раньше 31 мая, поэтому игроки находятся на карантине в своих домах в Краснодаре.
Фото: fckrasnodar
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
Бразильские игроки "Краснодара "устроили тусовку во время карантина
Футболисты в ночь на 18 апреля закатили в Краснодаре вечеринку с алкоголем и кальяном (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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