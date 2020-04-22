Скучаем по футболу: персонал ФК «Краснодар» присоединился к популярному флэшмобу

У игроков и персонала футбольного клуба "Краснодар" сдают нервы.

Фото: fckrasnodar

Одни во время карантина закатывают вечеринку с алкоголем и кальяном, другие фотографируются со скорбными лицами и таким же текстом на табличках - Скучаем по футболу.

Фото: fckrasnodar

Еще бы, сезон в разгаре, но спорта нет. Коронавирус внес коррективы в привычный уклад и спортсменов, и болельщиков и тех, без кого команда не может существовать.

Фото: fckrasnodar

Скучают администраторы, продавцы, кассиры стюарды, операторы, сммщик, агрономы, диктор, фотографы и дизайнеры.

Фото: fckrasnodar

Тренировочный процесс в клубе приостановлен, а чемпионат возобновится не раньше 31 мая, поэтому игроки находятся на карантине в своих домах в Краснодаре.

Фото: fckrasnodar

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Бразильские игроки "Краснодара "устроили тусовку во время карантина

Футболисты в ночь на 18 апреля закатили в Краснодаре вечеринку с алкоголем и кальяном (подробнее)