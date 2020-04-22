2020-04-22T19:34:43+03:00
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Карантин в Краснодарском крае: стало известно, какие предприятия бытового сектора возобновили работу

На это повлияло введение беспропускного окна
Виталий КАРНАУХ
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Что власти Краснодарского края поручили директорам и руководителям открывшихся организаций тщательно наблюдать за сотрудниками.Что власти Краснодарского края поручили директорам и руководителям открывшихся организаций тщательно наблюдать за сотрудниками.Фото: Виталий КАРНАУХ
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На Кубани фирмы бытового сектора вновь начали работать. Это связано, как отмечает пресс-служба администрации региона, с введением беспропускного окна. Кроме того, власти уверены, что именно эти предприятия являются жизнеобеспечивающими.

Уточняется, что возобновившие свою деятельность организации – из ряда торговли и бытового обслуживания. Кроме того, предприятия из утвержденного перечня могут продолжить работу. Стоит отметить, что это разрешено только в том случае, если их деятельность не предусматривает непрерывных контактов с людьми.

- Мы приняли решение о расширении перечня организаций, исходя из ежедневных потребностей края, из необходимости зафиксировать устойчивость экономики региона и, конечно же, возможности четкого контроля соблюдения саннорм на данных предприятиях, - заявил вице-губернатор Игорь Галась.

Также стоит отметить, что власти Краснодарского края поручили директорам и руководителям открывшихся организаций тщательно наблюдать за сотрудниками. А также обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Однако не всем удастся выйти на работу – часть сотрудников все же должна остаться на удаленке, и это – просьба краевого руководства.

Напомним, с понедельника 20 апреля в рамках беспропускного окна на Кубани разрешили работу организациям, которые оказывают услуги по стирке и химчистке, ремонту одежды и обуви, оборудования, бытовой и компьютерной техники, а также сотовых телефонов. Кроме того, разрешена розничная торговля автомобильными деталями и товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения. МФЦ также открыты.

- Мы учитывали возможность соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Это социальная дистанция в 1,5 метра, ограничение единовременного нахождения в помещении определенного количества людей, санитарная обработка помещений, использование работниками масок и перчаток, - заявили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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