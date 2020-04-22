13-летняя школьница из Белоруссии приехала к родне на Кубань, чтобы сделать аборт

Мария Боровая (здесь и далее имена изменены - Авт.) учится только в седьмом классе. В школу в родном белорусском Солигорске она ходит с самого начала. Причем на уроки долгое время ее отводила мама Алена Михайловна, которая, по некоторым данным, работала библиотекарем в учебном заведении.

- Девочка хорошо училась: на доске почета не висела, но все же была примерной ученицей. А мама была спокойна, что дочка всегда была у нее на виду, - рассказывают «КП» - Кубань» работники школы. - Отца у Маши нет, воспитывает ее отчим.

Но позже женщина вышла на пенсию, а девочке, словно развязали руки. Она начала краситься, все чаще ее стали видеть в компаниях мальчиков. Очередная встреча с противоположным полом закончилась для 13-летней школьницы беременностью.

Об этом Мария узнала случайно, когда почувствовала недомогание. Из любопытства решила сделать тест, который спустя пару минут показал две полоски. О своем интересном положении девочка никому не сказала - проблему захотела решить самостоятельно. В тот момент, когда Маша думала, как ей быть, мама сообщила ей о поездке в Краснодарский край. В Славянске-на-Кубани у Боровых живет родня, у которой семья и собиралась погостить. Приехали они в гости в начале марта. И Маша приняла для себя окончательное решение - ребенка не оставлять.

Мария учится в 7 классе.

В один из дней она вышла из дома и направилась в женскую консультацию. Вот только девочка не учла одного - в ее возрасте разрешение необходимо прежде получить у родителей. Кроме того, по закону врач обязан сообщить о юной пациентке в полицию.

- 13-летняя девочка пришла для прерывания беременности, ориентировочный срок - 9-10 недель, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Мать девочки заявление в полицию не писала. Но после поступления сигнала из больницы правоохранительные органы начали проверку на предмет того, кто же является отцом ребенка и нет ли здесь преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

- Это было в начале января. К сексу меня никто не принуждал, я сама согласилась, - рассказывала уже правоохранителям Маша.

Правда, больше подробностей школьница рассказать не смогла - на большинство вопросов она отвечала «не помню».

- Мы с ним были малознакомы, но ему кажется 15, - добавила в конце Маша, при этом ни адрес дома, ни точное имя предполагаемого отца ребенка назвать не сумела.

Сейчас выясняется, где именно произошла интимная связь девочки, которая в итоге закончилась беременностью. Решение об аборте она уже будет принимать вместе с родителями.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», до сих пор не ясно, кто предполагаемый отец. Сегодня расследованием запутанной истории занимаются правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по факту случившегося.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Аборт в любом возрасте не безопасен, - говорит главный гинеколог детей и подростков России Елена Уварова. - Так или иначе - он всегда во вред. Это всегда травма если не самой матки, то репродуктивной системы. Опаснее всего аборты при первой беременности, в юном возрасте. Нередко они причина бесплодия, которое трудно устранить даже с помощью новейших технологий.