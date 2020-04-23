Кредитные каникулы в Краснодарском крае из-за коронавируса: кому положены и как получить

Коронавирус внес существенные коррективы в привычную жизнь большинства кубанцев. Из-за пандемии и объявленного в связи с ней карантина люди вынуждены сидеть дома, заработки у многих заметно упали, а некоторые и вовсе лишились дохода. Среди наших земляков наверняка есть люди, кому стали непосильны ежемесячные платежи по ипотеке или потребительским кредитам. В этой ситуации они могут обратиться к своему кредитору – в банк, микрофинансовую организацию (МФО) или кредитный потребительский кооператив (КПК), с просьбой о реструктуризации долга или воспользоваться кредитными каникулами. Закон о введении каникул вступил в силу в начале апреля.

Кстати, в Краснодарском крае от жителей региона уже поступило более 45 тысяч обращений о реструктуризации кредитных договоров, в том числе почти 7 тысяч заявлений о предоставлении кредитных каникул, что составляет 15 % от общего числа обращений. Из них удовлетворена половина заявок.

Из почти 39 тысяч обращений об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации) удовлетворено около 10 тысяч заявлений.

Кто и на каких условиях может получить официальную отсрочку платежей, нам разъяснили в Южном ГУ Банка России

- Кто может рассчитывать на кредитные каникулы?

- Получить льготный период в выплате платежей могут заемщики и созаемщики, оформившие кредит, ипотеку в банке или заем в МФО, КПК и потерявшие возможность обслуживать долг из-за пандемии коронавируса, - говорят в банке. - Но при этом должны быть соблюдены несколько условий: доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году; сумма кредита не должна превышать максимальный размер, определенный Правительством. Для нашего региона это 2 миллиона рублей по ипотеке, 600 тысяч рублей по автокредитам, 300 тысяч рублей по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей, 250 тысяч рублей по потребительским кредитам для физических лиц, 100 тысяч рублей по кредитным картам для физических лиц; кредитный договор или договор займа должен быть заключен до 3 апреля 2020 года; на момент подачи заявления заемщик не обращался за реструктуризацией долга или ипотечными каникулами.

Кредитные каникулы можно оформить сидя домаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что важно, так это то, что кредитные каникулы на Кубани предоставляются один раз в рамках одного кредитного договора сроком на шесть месяцев. Если кредитов несколько, то отсрочку можно получить по каждому из них.

Перед тем, как обращаться за кредитными каникулами, советуем взвесить все «за» и «против». Если вы в состоянии обслуживать долг, возможно, стоит поберечь свое право на кредитные каникулы для ситуации, когда они действительно станут необходимыми.

- Каким образом и в какие сроки нужно подать заявление?

- По закону заемщику дано право обратиться за кредитными каникулами в любой день до 30 сентября 2020 года, однако правительство при необходимости может продлить этот срок, - объяснили в региональном управлении мегарегулятора.. - В условиях всеобщей самоизоляции лучше всего связаться с кредитором по телефону колл-центра или онлайн: через личный кабинет или электронную почту. Подтверждающие документы можно направить кредитору в течение 90 дней после подачи заявления.

Но если возникли объективные трудности со сбором запрошенных документов, связанные с болезнью или иными обстоятельствами, необходимо сообщить об этом кредитору, тогда можно получите дополнительно 30 дней для их сбора и направления.

- Какие документы считаются подтверждающими?

- В качестве документов, подтверждающих снижение или отсутствие доходов, потерю работы, болезнь и иные обстоятельства, из-за которых человек лишился возможности обслуживать свой долг, могут быть: справка 2-НДФЛ или справка о доходах в свободной форме; официально оформленный больничный лист на срок не менее одного месяца; справка из стационара с подтвержденным диагнозом COVID-19; справка (приказ) об отпуске без сохранения заработной платы от работодателя; справка из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного.

Кредитор может запросить и другие документы, например, выписку из EГРН, декларацию индивидуального предпринимателя.

Справку 2-НДФЛ о доходах за прошлый год заемщик может получить самостоятельно в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Банки, МФО также вправе обратиться за информацией о доходах заемщика в ФНС, Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования или Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Согласие заемщика на такой запрос не требуется – оно считается полученным с направления им заявления о каникулах. Еще проще банку увидеть, насколько снизился доход заемщика, если он ведет зарплатный проект предприятия или организации, где работает заявитель.

Желательно собрать запрошенные кредитором документы как можно быстрее, не дожидаясь окончания 90-дневного периода. Столь длинные сроки предусмотрены в первую очередь для тех людей, кто из-за болезни или карантина не имеет возможности собрать и подать документы одновременно с заявлением.

Если при проверке подтверждающих документов выяснится, что заемщик предоставил ложные сведения или представленные справки не соответствуют установленным критериям, отсрочка будет отменена, все пропущенные платежи будут восстановлены, к тому же придется выплатить штрафы и пени. Кроме того, информация о просрочке будет направлена в бюро кредитных историй, и это негативно повлияет на возможность получить кредит или заем в будущем. Поэтому нужно все тщательно взвесить и не пытаться предоставить недостоверные сведения. У кредиторов есть масса возможностей проверить документы заемщика.

Отсрочку могут предоставить на несколько месяцевФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Что делать, если размер кредита превышает максимальный предел, установленный правительством?

- Если долг больше «каникулярного» лимита, это не означает, что заемщик не сможет получить отсрочку платежей при снижении или потере заработка. В нынешней ситуации кредиторы сами достаточно активно идут навстречу клиентам, реструктуриют кредиты и займы, перенося сроки платежа, снижая его размер, чтобы сделать выплаты посильными. Не исключено, что реструктуризация на условиях банка окажется для заемщика даже более приемлемой, чем отсрочка платежа на условиях закона о кредитных каникулах.

Если проблемы в погашении кредита из-за сложных жизненных обстоятельств возникли у ипотечников, то они могут воспользоваться альтернативной программой – ипотечными каникулами Она действует с лета прошлого года. Там лимит, по которому предоставляется льготный период, составляет 15 миллионов рублей.

- От какого дня начинаются кредитные каникулы?

- Заемщик вправе выбрать длительность льготного периода, но не более шести месяцев. Также можно указать в заявлении и дату его начала: по кредитным картам – любая с момента обращения с заявлением о каникулах; для потребительских кредитов – в том числе на 14 дней раньше даты обращения; для ипотечных кредитов – в том числе на 30 дней раньше даты обращения).

Если в заявлении не указаны желаемые срок и дата начала каникул, то они устанавливаются на полгода и отсчитываются с момента подачи заявления.

Заемщик может в любой момент прервать каникулы, направив кредитору соответствующее уведомление.

- Начисляются ли проценты по кредиту или займу в льготный период?

- Кредитные каникулы – это не прощение долга. Во время отсрочки начисляются проценты на сумму основного долга по льготной ставке по потребительским кредитам и кредитным картам. Она рассчитывается как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита или займа, актуальную на дату направления заемщиком заявления.

Что касается ипотечных кредитов, то ним начисляются проценты, указанные в договоре ипотеки. А вот начислять неустойку, штрафы и пени за неисполнение обязательств по кредитному договору банк не вправе.

Это значит, что меры поддержки в виде кредитных каникул направлены прежде всего на снижение нагрузки заемщика, а не на списание долга перед банком.

Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода.

Те, кто уже оформил ипотеку, но из-за коронавируса лишился значительной части дохода, могут оформить кредитные каникулыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Как узнать, что кредитные каникулы начались?

Кредитор обязан рассмотреть требование заемщика о каникулах в течение 5 календарных дней. И после этого сообщить заемщику о начале льготного периода по кредиту или займу.

Если из банка или МФО 10 дней нет ответа, то льготный период начинается с даты подачи заявления, если иная дата им самим не указана.

ВАЖНО

Если ваше обращение в банк или МФО о реструктуризации долга остаются без ответа, это повод обратиться в Банк России. Сделать это можно через интернет-приемную на сайте www.cbr.ru или по телефону горячей линии 8-800-300-30-00.