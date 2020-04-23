2020-04-23T10:52:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Малышева попросила Стаса Михайлова передать медицинские маски в больницы Краснодарского края

В дар для медиков он закупил несколько тысяч штук средств защиты
Евгения ОСТРАЯ
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Стас Михайлов/Елена Малышева. Фото: ИнстаграмСтас Михайлов/Елена Малышева. Фото: Инстаграм
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Певец Стас Михайлов решил помочь медикам, которые по всей стране жалуются на нехватку средств защиты в борьбе с коронавирусом. Одноразовые маски должны меняться каждые два часа, и больничные запасы с началом пандемии быстро себя исчерпали.

- Это медицинские респираторы, их несколько тысяч штук, - подтвердил артист, который сам недавно пострадал от грозного вируса, в эфире одного из госканалов.

Теледоктор Елена Малышева, выступавшая с инициативой собирать заявки на необходимое из больниц региона, попросила Михайлова отправить средства защиты в детские больницы и акушерство Краснодарского края. Именно отсюда ей поступил сигнал на нехватку защитного инвентаря.

- Стас, ты уроженец Кубани. Поэтому помоги медикам своей родины. Больницы Краснодарского края сейчас очень нуждаются в этом, - прямо во время эфира обратилась к певцу Елена Малышева.

К слову, афишировать свою благотворительную миссию Стас Михайлов не намерен. Хотя и подобный акт доброй воли может стать примером для его коллег по цеху.

Напомним, у 50-летнего Стаса Михайлова выявился положительный результат на наличие антител к коронавирусу, сообщал kp.ru. До этого певец лечился от пневмонии и четыре раза делал тест — все были отрицательные. Но потом у него нашли антитела.

Михайлов рассказал на странице в Instagram, что лечился от двусторонней пневмонии в клиническом госпитале «Лапино». Там ему сделали компьютерную томографию и поставили диагноз. Певца сразу госпитализировали и начали лечить — еще до того, как стали известны результаты тестов на коронавирус.

— Позже узнал, что каждый день для легких — на вес золота. Важно вовремя начать лечение, — рассказал певец в видео, которое выложил в соцсети.

После выписки из госпиталя Стас Михайлов провел тест на наличие в крови антител к белкам коронавируса. Как пояснил музыкант, одна полоска означает, что человек здоров, две — что болен, три переболел и есть антитела. Его тест показал три полоски.

Позже певец посетовал, что не сможет сдать плазму с антителами, так необходимую тяжелым больным коронавирусом, из-за анатомических особенностей своей крови.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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