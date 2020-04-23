«Комсомольская правда» предлагает скидки для кубанцев на время карантина

Пока большинство из наших читателей сидят дома на карантине, журналисты «Комсомольской правды» работают. В этот непростой период нашей жизни корреспонденты рассказывают о важных событиях, происходящих в регионе, различных ситуациях, в которых оказываются жители Кубани.

Обо всех новостях можно узнать не только на нашем сайте, но и в газете. Сейчас как никогда наши читатели нуждаются в информации – им интересно знать, что происходит в разных уголках нашего края – городах и станицах, хуторах и поселках. Сегодня «Комсомольская правда» - это, пожалуй, самое популярное и читаемое издание на Кубани. Наши подписчики доверяют нам, выбирая ежедневно материалы наших журналистов.

Именно поэтому в рамках Всероссийской декады подписки с 20 по 30 апреля мы предлагаем читателям подписаться на газету по льготной цене со скидкой 10%. Оформить подписку Вам поможет почтальон, либо это можно сделать самостоятельно в любом почтовом отделении региона. Кроме того, подписаться по льготной цене можно и с помощью интернета. Для этого достаточно 20 по 30 апреля зайти на сайт shop.kp.ru и ввести промокод DEKADA04.