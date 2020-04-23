2020-04-23T13:10:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Родителей школьников на Кубани пугают, что за парты их дети уже не вернутся

На Whatsapp-группы приходит рассылка с прогнозами на будущее системы образования
Евгения ОСТРАЯ
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"Дистанционка" якобы может стать удобной всем"Дистанционка" якобы может стать удобной всемФото: Евгения ОСТРАЯ
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На родительские чаты в Whatsapp, и так переполненные информацией, обрушилась новая беда. Мам и пап школьников, которые сейчас погрузились в образовательную систему на удаленке, пугают, что так останется навсегда.

- В сентябре наши дети не вернутся за парты. Всех устраивает такое положение дел, - плаксивым женским голосом сообщает некто о планируемой реформе. - Учителя останутся без работы, школы - без учеников!

Сообщение с таким содержанием размножилось по чатам всей страны. В другое бы время этих разносчиков фейков и слушать бы никто не стал. Но не сейчас.

- Мы уже ничему не удивимся, - отреагировали сразу несколько родителей второклашек одной из кубанских школ. - Когда сам факт всеобщего дистанционного обучения казался фантастичным еще пару месяцев назад.

Между тем, плаксивый голос из мессенджера не просто строит предположения, а призывает бомбить федеральный минобр по телефону "горячей линии".

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

"Комсомолка" решила выяснить, что об этих рассылках думает региональное министерство образования.

- С 13 апреля все образовательные организации региона перешли в дистанционный формат работы. Это мера временная и вынужденная (!). Как только эпидемиологическая ситуация стабилизуется, школьники и студенты вернутся в свои образовательные организации. Министр образования, науки и молодёжной политики Елена Воробьева не раз подчёркивала, что массовый переход на дистанционное обучение послужит позитивному развитию использования электронных технологий в системе образования края, но не заменит привычный образовательный процесс и живое общение учителя и ученика. Когда все вернутся в школы, техникумы и колледжи, эффективные практики педагогов, наработанные в этот период, будут применяться в очном обучении для повышения качества образования», - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе министерства образования, науки и молодёжной политики края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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