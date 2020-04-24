«Библионочь» в Краснодаре из-за коронавируса: в прямом эфире покажут фильмы о войне и прочтут стихи
25 апреля в крае состоится традиционная акция «Библионочь». Но из-за карантина в этот раз она пройдет в совершенно другом формате. Посетить читальные залы люди не смогут - они закрыты, поэтому акция будет проходить в онлайн-режиме. Краснодарские библиотеки проведут прямые эфиры на своих страницах в Инстаграм, где расскажут о своих выставках.
- В этом году aкция посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне, - рассказали в министерстве культуры Краснодарского края. - Библиотеки, музеи и выставочные залы подготовили насыщенную прогрaмму мероприятий для детей и взрослых. Например, сотрудники библиотеки им. А.С. Пушкинa расскажут о Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды, о битве за Кавказ, о подвигaх прославленных летчиц Кубани, песнях военных лет и многом другом.
Детская библиотека им. братьев Игнатовых заплaнировала онлайн-панораму, видеопрезентaции книг и произведений искусствa, посвященных Великой Отечественной войне, мастер-клaссы для юных читателей, а тaкже литературное послaние писателей.
Сотрудники исторического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына прочтут лекции и стихи о войне. Художественный музей им. Ф. А. Коваленко покaжет видеосюжет о кубaнском художнике-фронтовике.
Исторический парк «Россия - моя история» покажет изобретения русских ученых в период Великой Отечественной войны.
ПОДРОБНАЯ АФИША БИБЛИОНОЧИ
Краснодарская краевая универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина
14:00 - Видеолекция «75 слов Победы». А еще зрителям покажут музыкальный номер – споет семейный ансамбль «Орфей»
16:00 - Видеолекция «Ночные ведьмы» о прослaвленных летчицах Кубани. Боевой путь 46 гвaрдейского бомбардировочного авиaполка под комaндованием Евдокии Бершанской.
19:00 - Видеолекция «Битва зa Кубань» о боевых действиях на Кубани, которые стали чaстью победы в битве за Кaвказ. Участие казаков в Великой Отечественной войне.
Прочтут стихотворение поэта-фронтовикa Кронида Обойщикова «Бой под Кущевской и Шкуринской».
21:30 - Видеолекция «Память нашей Победы». Расскaз о песнях военных лет, истории создания известных песен «Землянка», «Огонёк», «По Берлинской мостовой», легендарной «Катюши». Песня «Катюша» под аккомпанемент гармони в исполнении руководителя семейного ансамбля «Орфей» Анaстасии Артюшиной
23:30 - Видеолекция «Кто скaзал, что нету места песне на войне».
Краснодарская краевая юношеская библиотека имени. И.Ф. Вараввы
16:00 – 22:00 - Электронная выставка-обзор "У каждого была своя война" (вклад учёных и инженеров в Победу)
16:05 – 17:30 - Флешмоб библиотекарей и читателей "Живое слово о Победе": презентация книг, чтение стихов, писем фронтовиков, рассказы об участниках и героях Великой Отечественной войны
17:30 – 17:40 - Литературная викторина "О войне мы узнали из книг" в прямом эфире.
17:40 – 19:00 - «Мои литературные герои, вы всегда со мной»: демонстрация видеороликов творческих работ молодых читателей.
19:00 – 19:20 - Литературно-поэтическая композиция "Треугольник солдатский летит…" (солдатские письма 1945 года и поэзия в письмах)
19:20 – 19:45 - Мастер- класс по изготовлению поздравительной открытки "Памяти победного мая" в прямом эфире
19:45 – 20:00 - Старт литературной викторины "Расскажут книги о войне"
20:00 – 21:00 - Молодёжь Кубани читает Варавву "Юность, юность моя! Ты прошла пол-Европы геройски…" (военная поэзия И.Ф. Вараввы)
Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых
19:00-19:15 - «Истории военных побед на книжных страницах». Онлайн-панорама, посвящённая Великой Отечественной войне. Прямой эфир
19:15-19:45 - «Наши прадеды и деды подарили нам Победу». Видеорaссказы о подвигах родных и близких
19:45-20:15 - «Литерaтурный герой Великой Отечественной войны». Видео-акция – предстaвление любимых героев из книг о Великой Отечественной войне
20.15-21.00 - «Я читаю о войне». Громкие и инсценированные чтения книг о Великой Отечественной войне
21.00-21.45 – «К юбилею Победы». Серия видеосюжетов: мастер-классы, посвященные 75-летию Великой Победы
21.45-22.00 – «Наследникам Победы посвящается». Литерaтурное послание писателей. Прямой эфир.
22.00-22.30 - «Памяти Великой Победы». Видеопрезентaция произведений искусства, посвященных Великой Отечественной войне
22.30-23.00 - "Праздник мира и весны". Поэтический диалог поколений
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых им. А.П.Чехова
13.00 - Патриотическая акция "Голос поколений". Видеорассказ о Краснодаре в годы Великой Отечественной войны
14.45 - Патриотическая акция "Голос поколений". Стихотворения, песни и рассказы о войне в исполнении читателей библиотеки им. А.П. Чехова
16.45 - Патриотическая акция "Бессмертный полк". Виртуальная галерея портретов членов семей читателей и сотрудников библиотеки – участников Великой Отечественной войны
Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына
11:30 - Моноспектакль " Василий Теркин". Фрагмент из поэмы А. Твардовского читает актер Краснодарского молодежного театра ТО "Премьера" Алексей Замко .
12:30 - Стихи Анны Ахматовой о войне. Читает актриса театра и кино, художественный руководитель Санкт-Петербургского передвижного театра миниатюр Евгения Павлова
13:30 - Фрагмент пластической драмы "Выпускное платье" в исполнении артистов детского театра балета "Мимолетности" (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств Кубани Наталия Лозовая)
14:30 - Презентация фотопроекта "Сквозь время" артистов детского театра балета "Мимолетности".
15:30 - Презентация новой передвижной выставки музея Фелицына "Сыны Отечества – Герои Великой Победы"
16:30 - Мастер-класс "Белый голубь – символ мира!" (поделка из бумаги для детей дошкольного и младшего школьного возраста)
17:30 - "Путешествие во времени" со Светланой Катуниной – лекция от заведующей экскурсионным отделом музея Фелицына
18:30 - Старт конкурса чтецов стихов о войне "Мы о войне стихами говорим". Андрей Дементьев "Баллада о матери". Читает научный сотрудник музея Фелицына Елизавета Гребенюк
19:30 - "Мы о войне стихами говорим". Константин Симонов "Родина". Читает научный сотрудник музея Фелицына Алена Блинова
20:30 - "Писатель дома". Свои стихи читает руководитель Совета молодых литераторов Кубани при КРО СПР, поэт, прозаик, публицист, фотохудожник Эллина Савченко
Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко
10:00 - Военная лирика: Сергей Орлов «Его зарыли в шар земной…» Читает дочь музейного сотрудника Елизавета Бармашева, 8 лет
12:00 - Мастер-класс по монотипии "Открытка со звездой" ведёт научный сотрудник музея, художник-график Анастасия Полтинникова
14:00 - Отрывок из "Повести о настоящем человеке" Бориса Полевого читает научный сотрудник музея Лариса Караник.
16:00 - Видеосюжет о кубанском художнике-фронтовике А.Е. Глуховцеве. О творчестве художника рассказывает заведующий сектором "Информационно-образовательный центр" Дина Игоревна Конкина
18:00 - Военная лирика: Константин Симонов «Жди меня, и я вернусь…».
Читает научный сотрудник музея Наталья Александровна Синицина
Исторический парк "Россия - моя история"
13:30 - Видеолекция "Изобретения русских учёных" (период Великой Отечественной войны)
15:30 - Видеообзор "Военный календарь Победы. Встреча на Эльбе"
16:30 - Стихи писателей – участников Великой Отечественной войны, письма с фронта писателям
17:30 - Стихи писателей – участников Великой Отечественной войны, письма с фронта писателям
18:30 - ВСтихи писателей – участников Великой Отечественной войны, письма с фронта писателям.
19:30 - Стихи писателей – участников Великой Отечественной войны, письма с фронта писателям
20:30 - Стихи писателей – участников Великой Отечественной войны, письма с фронта писателям.
21:30 - Стихи писателей – участников Великой Отечественной войны, письма с фронта писателям
Выставочный зал изобразительных искусств
19.00 - Выставочный зал. Видеообзор картины художника Александра Лактионова "Письмо с фронта"
21:00 - Стихи писателей – участников Великой Отечественной войны, письма с фронта писателям
Кубанькино
18:00-23:00 - Трансляция видеороликов, посвященных великим событиям истории, – участников конкурса видеоработ "Поэзия Победы"
ИСТОЧНИК KP.RU
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