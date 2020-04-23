Прошел век со дня рождения известного кубанца, трижды героя, Василия Головченко

23 апреля Россия, Кубань и Темрюкский район отметили 100-летие со дня рождения великого человека, Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда, Героя труда Кубани Василия Ивановича Головченко. В этот же день , 100 лет назад, была организована и Темрюкская районная комсомольская организация, воспитанником которой и был В.И. Головченко.

Родился Василий Иванович в станице Старотитаровской, а юные годы провел в селе Стрелка, известном на всю Кубань как край арбузов. В 1939 году, после окончания курсов трактористов, пошел работать в совхоз «Красная стрела».

Война застала в июне 42-го. Под Воронежем был ранен, до апреля 1943 лечился в новосибирском госпитале. Позже вернулся в строй – и попал в жестокие бои под Смоленском. В начале декабря 44-го, под Будапештом, на правом берегу Дуная, вывел на поле боя СУ-76, подбитую немецким снарядом, и уничтожил 2 гитлеровских танка, столько же противотанковых орудий, 5 пулеметных точек и более сотни солдат противника. За этот подвиг Василий Головченко был удостоен звания Героя Советского Союза.

Позже, в 1952 году Василий Иванович стал Героем Социалистического труда за большие успехи в уборке урожая. С 59-го по 87-е годы был директором совхоза «Азовский», что в Темрюкском районе. За годы его руководства совхоз стал одним из лучших на в Краснодарском крае. В 2005 получил высокое звание Героя труда Кубани.

23 апреля Василию Ивановичу исполнилось бы 100 лет. До своего векового юбилея он не дожил 7 лет.

Со знаменательными датами всех, кто знал и помнит Василия Ивановича Головченко, а также комсомольцев всех поколений и нынешнюю молодежь поздравляют и передают свои наилучшие пожелания - соратник В.И. Головченко по советскому директорскому корпусу, бывший руководитель Темрюкского района и секретарь райкома ВЛКСМ Виктор Крохмаль, и председатель краевой общественной организации «Ветераны комсомола Кубани» Виталий Сыроватко. «Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям и в это непростое время призывает всех равняться на наших славных героев, в свое время победивших фашизм и построивших великую страну.