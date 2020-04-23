В Краснодаре полицейские остановили движение, чтобы пропустить утку с утятами
В Краснодаре автомобилистам к пробкам не привыкать. Даже жесткий карантин и пропускной режим не останавливают желающих попасть в кубанскую столицу.
На всех въездах в Краснодар установлены блок-посты, где сотрудники полиции проверяют наличие пропусков, дающих право передвигаться по городу. Тех, кто пытается прошмыгнуть, наказывают рублем. Но только не в этот раз.
Утята-нарушители в Краснодаре.
На камеры видеонаблюдения "Безопасный город" в Краснодаре попала утиная семья. Пернатые во главе с мамой-гусыней нерешительно топтались на обочине пока сотрудник ГИБДД не остановил движение машин.
- Вот кому никаких масок и пропусков не нужно, - высмеяли ситуацию автомобилисты.
После того как птицы перешли дорогу, движение возобновилось.
ИСТОЧНИК KP.RU