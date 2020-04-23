2020-04-23T17:15:55+03:00
Общество

«Опасное плаванье»: В Сочи шалость подростков едва не закончилась трагедией

Двое школьников чуть не утонули на старом катамаране [видео]
Зоя ВИШНЕВАЯ
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В Сочи шалость подростков едва не закончилась трагедией. Скрин из видео с сайта: livekuban.ruВ Сочи шалость подростков едва не закончилась трагедией. Скрин из видео с сайта: livekuban.ru
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В соцсетях появилась видео об опасном плаванье, в которое отправились двое подростков в Сочи. Инцидент произошел на одном из пляжей в Хостинском районе курорта. Школьники решили покататься на прохудившемся катамаране и чуть не утонули.

Чуть только отошли от берега, плавсредство стало заполняться водой. В последний момент мальчики успели спрыгнуть с тонущего катамарана и выбрались на буну.

Случайный прохожий снимал ребят на видео, в то время как дети рисковали жизнью. Голос за кадром спокойно рассуждал: «Накроет волной или нет? Стоит им жить, как думаете?». Он добавил, что вода в море сейчас всего 12 градусов.

- По выявленной публикации в сети интернет сотрудниками полиции проводится проверка в рамках действующего законодательства РФ, выясняются все обстоятельства происшедшего, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

«Опасное плаванье»: В Сочи шалость подростков едва не закончилась трагедией.Видео с сайта: livekuban.ru! другой источник

Сейчас в Сочи, как и по всему Краснодарскому краю, введен режим карантина. Он распространяется в том числе и на водные объекты: в городе закрыты все пляжи и набережные, запрещена рыбалка и выход в море на плавсредствах.

- Руководством управления на транспорте МВД России по ЮФО и Сочинского линейного управления принимаются меры по контролю за соблюдением ограничительных мер при использовании водного транспорта, - сообщил «КП»-Кубань» начальник линейного отделения полиции в морском порту Сочи Александр Котов. - Распоряжением капитана порта ограничено передвижение маломерных и пассажирских судов в прогулочных и экскурсионных целях.

По его словам, полицейские постоянно патрулируют как акваторию порта, территорию, прилегающую к морскому вокзалу Сочи.

- С нарушителями ограничительных мер проводится разъяснительная и предупредительная работа. А так же принимаются меры административного воздействия, - заключил Котов.

Море не прощает шалостей и легкомыслия. Игра с волнами трагедией. 29 марта стало известно о том, что в Сочи найдено тело одного из подростков, унесенного в море. Напомним, трагедия произошла вечером 25 февраля. Двое школьников в сочинском поселке Лазаревском смыло волной в море. Как позже выяснилось, ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море. По словам очевидцев, один из них зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега. Пытавшегося спасти своего друга товарища также снесло волной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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