«Маркетплейс и экодом с теплицей»: В Сочи студенты впервые смогут защитить диплом в форме стартапа

Бизнес-Инкубатор Сочинского государственного университета запустил акселерационную программу «ВКР=Стартап». К моменту ее окончания у выпускников появилась возможность представить на рассмотрение государственной экзаменационной комиссии дипломную работу, представляющую собой собственный бизнес-проект.

- Студентам, выбравшим новую форму выпускной квалификационной работы, предстоит защищать свои проекты перед представителями бизнеса. Это позволит дать независимую оценку концепции стартапа и, возможно, привлечь инвестора для дальнейшего развития проекта, - сообщили в пресс-службе университета.

Представитель пресс-службы уточнила, что участники акселерационной программы уже составили маркетинговый план проекта, разобрали SWOT-анализ, стратегию продаж, определились с бизнес-моделью стартапа. Выпускные работы студенты выполняют под руководством преподавателей, ученых университета. А в качестве консультантов по бизнес-части проекта привлекаются сертифицированные тренеры в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Николай Финенко заканчивает инженерно-экологический факультет. Фото предоставлено пресс-службой СГУ

В этом году «ВКР-стартапы» подготовили три студента. Так, Николай Финенко (он заканчивает инженерно-экологический факультет) создал проект экодома с теплицей. По его мнению, экодом помогает решить проблему с нехваткой земель в центре города для выращивания сельскохозяйственных культур.

- В Сочи для выращивания своего урожая людям приходится покупать дачные участки, находящиеся далеко от центра города. Меня мой проект привлек тем, что в экодоме теплица находится прямо на крыше над квартирой человека. Ему нет необходимости выходить из дома, - рассказал сайту «КП»-Кубань» Финенко.

Ольга Ивченко, студентка факультета экономики и процессов управления. Фото предоставлено пресс-службой СГУ

Ольга Ивченко, студентка факультета экономики и процессов управления занимается развитием идеи маркетплейса через который художники, хендмейдеры, музыканты и авторы других творческих направлений смогут продавать свои работы. Маркетплейс поможет сделать продажу и покупку оригинальных авторских товаров доступнее.

- ComeTogether — проект, созданный для поддержки творческих людей. Мы восхищаемся современными авторскими работами, поэтому хотим сделать их продажу удобней для авторов, а покупку — доступней для таких же любителей искусства, как мы, - поделилась с «КП»-Кубань» студентка. - Нас окружало большое количество талантливых людей, и мы не понаслышке знаем, с какими проблемами они сталкиваются при реализации своего творчества.

По ее словам, так возникла идея создать удобную платформу, которая помогла бы найти творческим людям свою аудиторию и довести товар до покупателя.

- На данный момент мы готовимся к открытию сайта, уже работают группы в социальных сетях, а также физические точки продаж, где можно приобрести работы наших авторов. У того, кто умеет создавать, должен быть тот, кто умеет грамотно продавать, поэтому мы предлагаем объединить усилия и двигаться к цели вместе, - заключила Ивченко.

Студент факультета туризма и сервиса Эрик Бирюкбаев. Фото предоставлено пресс-службой СГУ

Студент факультета туризма и сервиса Эрик Бирюкбаев создает проект по оказанию услуг проектирующим компаниям по экспресс-диагностике технического состояния инженерных систем.

- Уникальность явления резонанса трубопроводов заключается в том что, при всей его богатой изученности, он часто проявляется в водопроводной системе, а особенно в системе ЖКХ. Мой проект помогает решить проблему снижения работоспособности трубопроводных систем с помощью современного метода - 3D печати, - сказал «КП»-Кубань» студент.

Наставник акселерационной программы бизнес-инкубатора СГУ Владислав Боговин. Фото предоставлено пресс-службой СГУ

- С этого учебного года в университете внедрен формат «ВКР=Стартап», позволяющий студентам разных уровней образования и различных специальностей дополнительно освоить предпринимательские компетенции, проработать свои бизнес-идеи, оценить предположения и даже привлечь стартовые инвестиции для реализации проекта, - подытожил наставник акселерационной программы бизнес-инкубатора СГУ Владислав Боговин. - Приобретенные навыки полезны, в том числе, и для будущих специалистов компаний, в которых повсеместно создаются корпоративные инкубаторы и акселераторы, поскольку для развития любого бизнеса необходимы новые идеи, решения и продукты.