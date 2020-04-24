С пустыми руками и изрядно потрепанный: на Кубани продавщица вытолкала из магазина ударившего ее грабителя

Далеко не всегда грабителям удается получить свое. В маленьком продуктовом магазине Приморско-Ахтарска Краснодарского края разбойник получил достойный отпор от продавщицы и был вынужден спасаться бегством.

О случившемся правоохранители узнали от прохожего. Молодой человек подбежал к сотрудникам ДПС и рассказал о налете на магазин.

- Я услышал крики о помощи. Оглянулся и увидел, как из торговой точки выбежал мужчина, - переводя дух, говорил парень.

Как оказалось, продавщица сразу заподозрила неладное. Ее смутил внешний вид покупателя - лицо скрыто медицинской маской и солнцезащитными очками, на голове - шапка. Уж слишком странно был одет. В магазине никого не было, потому налетчик тут же перешел к наступательным действиям.

Продавщица из Приморско-Ахтарска вытолкала из магазина грабителя Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю. .

Момент попал в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина входит влотную подошел к продавцу и начал требовать выдать дневную выручку. Женщина не сплоховала и дала отпор злоумышленнику. Она попыталась сорвать с него шапку, стала кричать и звать на помощь. Налетчик, испугавшись, стал наносить удары, но продавщица все же умудрилась вытолкать его за дверь.

С пустыми руками и изрядно потрепанный грабитель вынужден был ретироваться. Нападавший скрылся, но, несмотря на маску, его быстро нашли - правда, уже в Брюховецком районе.

- По горячим следам задержали 38-летнего жителя Брюховецкого района на одной из улиц станицы и доставили в отдел полиции, - сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сама продавщица ушла больничный - после встречи со грабителем у нее огромные гематомы на голове. Врачи помогают ей отойти от шока, поэтому вспоминать о том, что произошло, она не хочет.

А тем временем на горе-воришку завели уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчину заключили под стражу. Ему грозит заключение в тюрьме сроком до семи лет.