Издержки карантина: жительница Питера через полицию возвращает деньги за путевку в Сочи

Злую шутку сыграл так называемый «режим самоизоляции» с жительницей Санкт-Петербурга Марией М. Женщина в начале марта для своих друзей забронировала проживание и отдых в одном из отелей в поселке Лазаревском в Сочи.

Гостиница эта - весьма комфортабельная и отдыхают в ней обычно состоятельные люди.

За недельный отдых в июне 2020 года Мария перевела сочинскому агентству, через которое осуществлялось бронирование, более 400 тысяч рублей за номер в отеле.

Отель "Прометей клуб". Фото с официального сайта отеля.

Однако в апреле, с введением карантинных мер, потенциальные туристы из северной столицы поняли, что осуществить свой вояж на курорт им, вполне возможно, не удастся, и решили отменить бронь. Но это оказалось делом далеко не столь простым.

Мария пыталась несколько раз дозвониться в сочинское агентство бронирования, однако телефон офиса молчал, а ответы на письма по электронной почте не приходили.

- Я занервничала. Сумма все-таки большая, а никакой обратной связи не было, - рассказала «КП»-Кубань» Мария, – Поэтому я и обратилась с заявлением в отдел полиции Лазаревского района.

- По заявлению жительницы Санкт-Петербурга проводится проверка, - сообщили в УВД Сочи. - В ходе проверки выяснилось, что деньги поступили на счет отеля.

Жительница Петербурга обратилась в полицию для возврата денег за отдых

Между тем, в самом агентстве корреспонденту "КП"-Кубань" рассказали, что уже вышли на связь с заявителем и урегулируют инцидент.

- Все произошло из-за того, что в период карантина мы работаем по сокращенному графику - с 10 до 16 часов, а заявительница обращалась к нам офис вне этого времени. Мы приняли заявку на возврат денег, направили ее в отель. Как только бухгалтеры отеля выйдут на работу после режима самоизоляции, заявителю вернут деньги,- отметили в «Тревел Ньюс».

В агентстве бронирования затруднились назвать точную цифру числа отказов от бронирования, но подчеркнули, что подобные случаи сейчас нередки. Из-за введенных карантинных мер процесс возврата денег за несостоявшийся отдых может занять ощутимо больше времени, чем обычно.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань» ,в Сочи отелям и санаториям запрещено проводить бронирование мест и принимать туристов до 1 июня 2020 года.