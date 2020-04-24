После взрыва в многоквартирном доме в Краснодаре погиб один человек

Днем 24 апреля в Краснодаре произошел взрыв в многоквартирном доме номер 14 в переулке Ленинском, в котором погиб один человек. По сообщениям очевидцев после хлопка газа на в квартире на четвертом этаже шестиэтажки начался пожар.

- Взрыв был такой силы, что из некоторых окон вылетели стекла, - сообщают очевидцы.

В Краснодаре произошел пожар в шестиэтажном доме на переулке Ленинском. Комментарий руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарском краю 00:00 00:00

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 35 человек. С огнем в течение получаса боролись 30 человек и девять единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/775269" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в многоэтажке в Краснодаре.

- Сообщение о пожаре поступило в 13:55. По прибытии первых подразделений в 14:06 установлено, что произошло загорание в квартире в шестиэтажном многоквартирном доме на площади 20 квадратных метров. В 14:25 пожар ликвидирован, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что дом не был газифицирован.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Известно, что в пожаре погиб 68-летний мужчина, сейчас на месте работает следственная группа.

Источник «КП» в правоохранительных органах сообщает, что в туалете квартиры на четвертом этаже обнаружены пустые пластмассовые емкости с резким запахом. Следователи предполагают, что в них был керосин. Точная причина пожара станет известна только после окончания всех экспертиз, пока же специалисты продолжают работать на месте трагедии.

Сгоревшая квартира в доме на переулке Ленинском в Краснодаре

ЧП прокомментировал губернатор Краснодарского края. Глава региона подтвердил, что пожару предшествовал взрыв газа, и пообещал предоставить временно жилье всем пострадавшим.

Сгоревшая квартира в доме на переулке Ленинском в Краснодаре

- Сегодня в Краснодаре случилась трагедия – в многоквартирном доме произошел взрыв газа. Люди не должны находиться на улице или ехать к родственникам в период карантина. Мой первый заместитель Андрей Алексеенко и мэр краевой столице будут держать ситуацию на личном контроле, - заявил Вениамин Кондратьев.