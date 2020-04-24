Из подвала дома многодетной семьи на Кубани спасатели вынули 12 змей

Жителям одного из частных домов в хуторе Ленинском Краснодарского края пришлось несколько раз вызывать спасателей, чтобы избавиться от ползучих гадов в подполье. Целое змеиное семейство расплодилось рядом с жильем людей.

- В этом доме живет многодетная семья с тремя детьми. Представляете, каково им жить по соседству со змеями?! - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе "Кубань-СПАСа". Сотрудникам отряда пришлось трижды выезжать по данному адресу, чтобы избавить жильцов от опасного соседства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/775286" frameborder="0"></iframe> Змеи атаковали жилище людей на Кубани.

Целая семья гадов поселилась рядом с людьми. Фото: "Кубань-СПАС"

В общей сложности из подвала вынули 12 пресмыкающихся.

- После этого их в мешке вывезли подальше от населенного пункта и от жилых домов, - пояснили спасатели.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

На днях сотрудникам «Кубань-СПАС» в буквальном смысле пришлось спасать жителей Нижнебаканского от жажды. Желтобрюх не давал пройти жителям к колодцу, чтобы набрать воды. Ползучий гад упорно не сходил со своего места, вызывая ужас у станичников. Спасатели при помощи шанцевого инструмента отловили змею и вывезли в лесной массив.