2020-04-24T15:59:24+03:00
Происшествия

«С мешком картошки и то аккуратнее»: в сеть попало видео, как работник городской службы Новороссийска переносит тело умершего

Мужчина скинул покойника с прицепа на землю и потащил в морг
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Кадр из видео.Кадр из видео.
Изменить размер текста:

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой видно, как работник одной из городских служб города-героя Новороссийска вытаскивает мешок с телом человека из перевозочного фургона, затем бросает его на землю и волочет за собой. Такой «транспортировкой» возмутились местные жители.

- С мешком картошки и то лучше обращаются, - написал один из пользователей в комментариях под видеозаписью.

«Комсомолка» связалась с автором видеоролика, она подтвердила, что такой случай действительно был.

- Это было в феврале, когда я увидела, то чуть в обморок не упала. Как так можно относиться к телам умерших людей? – беспокоится женщина.

Работники городской службы Новороссийска несут тело.

Она также рассказала, что сама работает в сфере частных ритуальных услуг. И такое поведение сотрудника городской службы, по ее словам, может вызывать только отвращение. К тому же, при подобной «транспортировке» не исключено, что на покойнике могут появиться ссадины и ушибы. Это может запутать правоохранителей при случае, если смерть была криминальной.

В мэрии Новороссийска отреагировали на ситуацию и заявили, что этого работника уже уволили.

- Сотрудник «Комбината специального обслуживания населения» уволен за ненадлежащее обращение с телом усопшего. Он делал это небрежно и без должного уважения к умершему. Завернутого в простыню покойника буквально волочили по земле, - заявили в мэрии, отмечая, что в организации провели служебную проверку. Директору муниципального предприятия Олегу Яроцкому объявлен выговор, а с сотрудником попрощались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ограбить за 4 минуты: В Краснодаре двое в медицинских масках обчистили магазин
Расселение дома, в котором погиб краснодарец от взрыва, не требуется
На Кубани заработала система адресной помощи нуждающимся семьям с детьми
«Россети Кубань» отремонтировала три высоковольтные подстанции в Анапе и Новороссийске
Сообщение о проведении в Краснодаре несанкционированного митинга оказалось фейком
ВТБ упрощает для малого бизнеса прием оплаты при доставке
Жительницу Кубани, которая прошла обучение в сирийском лагере террористов, объявили в международный розыск
Ремонт городских дорог в Сочи выполнен уже более чем наполовину от годового плана
В Сочи ремонтируют фонтан на мемориале военных врачей
Стала известна личность попавшей под поезд девушки в Усть-Лабинском районе
В Динском районе мотоциклист попал в реанимацию после ДТП
Никаких больше шашлыков: в Краснодаре перекопали все подъезды к водоемам
На строительство поликлиники в Краснодаре направят 222 млн рублей
Угнал машину и грабил детей: В Краснодаре вынесли приговор малолетнему рецидивисту
Из аэропорта Краснодара в обсерваторы отправили 24 пассажира
Сотрудники МЧС дезинфицировали аэропорт и железнодорожный вокзал Краснодара
В Краснодаре ежедневно обрабатывают 30 тысяч подъездов
На Кубани отремонтировали 222 мемориальных комплекса
В Сочи врачам скорой помощи передали овощи и сыр от семейной фермы
Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 24 апреля 2020 года составило 18