«С мешком картошки и то аккуратнее»: в сеть попало видео, как работник городской службы Новороссийска переносит тело умершего

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой видно, как работник одной из городских служб города-героя Новороссийска вытаскивает мешок с телом человека из перевозочного фургона, затем бросает его на землю и волочет за собой. Такой «транспортировкой» возмутились местные жители.

- С мешком картошки и то лучше обращаются, - написал один из пользователей в комментариях под видеозаписью.

«Комсомолка» связалась с автором видеоролика, она подтвердила, что такой случай действительно был.

- Это было в феврале, когда я увидела, то чуть в обморок не упала. Как так можно относиться к телам умерших людей? – беспокоится женщина.

Работники городской службы Новороссийска несут тело.

Она также рассказала, что сама работает в сфере частных ритуальных услуг. И такое поведение сотрудника городской службы, по ее словам, может вызывать только отвращение. К тому же, при подобной «транспортировке» не исключено, что на покойнике могут появиться ссадины и ушибы. Это может запутать правоохранителей при случае, если смерть была криминальной.

В мэрии Новороссийска отреагировали на ситуацию и заявили, что этого работника уже уволили.

- Сотрудник «Комбината специального обслуживания населения» уволен за ненадлежащее обращение с телом усопшего. Он делал это небрежно и без должного уважения к умершему. Завернутого в простыню покойника буквально волочили по земле, - заявили в мэрии, отмечая, что в организации провели служебную проверку. Директору муниципального предприятия Олегу Яроцкому объявлен выговор, а с сотрудником попрощались.