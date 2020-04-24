«Крузенштерн» прибыл в Новороссийск. Фотографии

В порт Новороссийска прибыл легендарный барк «Крузенштерн». Именно этот город стал первым российским на маршруте трансатлантического плавания парусника.

Фото: Валерий Притченко

- Длительность стоянки в порту Новороссийска, а также программа пребывания будут скорректированы с учётом ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, - рассказали в Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.

Фото: Валерий Притченко

Во время стоянки будут пополнены запасы топлива, воды и продовольствия, которые необходимы для продолжения плавания.

Фото: Валерий Притченко

Кругосветка «Крузенштерна» посвящена посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Валерий Притченко

Сайт kp.ru писал, что впервые наряду с «Крузенштерном» в памятную кругосветку отправились парусники «Седов» и «Паллада».

Фото: Валерий Притченко

На пути к Новороссийску 21 апреля на «Крузенштерне» прошёл обряд отдачи почестей морякам Черноморского флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Валерий Притченко

В девять часов утра на борту парусника состоялось торжественное построение, и с парадного трапа был спущен венок на воду Чёрного моря.

Фото: Валерий Притченко

ТТХ барка «Крузенштерн»

Построен в 1926 году в германском Бремене.

Исходное название - «Падуа».

Первоначально использовался для грузовых перевозок и как учебное судно.

Фото: Валерий Притченко

В 1946 перешло по репарациям в собственность СССР и переименовано в честь известного русского мореплавателя адмирала Ивана Фёдоровича Крузенштерна.

Длина: 114,50 м

Ширина: 14,04 м

Площадь парусов: 3400 м²

Высота мачты: 55 м над палубой

Мощность двух двигателей: 1472 кВт

Скорость под парусами: 17 узлов

Скорость на двигателях: 15,2 узлов

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