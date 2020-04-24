«Крузенштерн» прибыл в Новороссийск. Фотографии
В порт Новороссийска прибыл легендарный барк «Крузенштерн». Именно этот город стал первым российским на маршруте трансатлантического плавания парусника.
Фото: Валерий Притченко
- Длительность стоянки в порту Новороссийска, а также программа пребывания будут скорректированы с учётом ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, - рассказали в Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.
Фото: Валерий Притченко
Во время стоянки будут пополнены запасы топлива, воды и продовольствия, которые необходимы для продолжения плавания.
Фото: Валерий Притченко
Кругосветка «Крузенштерна» посвящена посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: Валерий Притченко
Сайт kp.ru писал, что впервые наряду с «Крузенштерном» в памятную кругосветку отправились парусники «Седов» и «Паллада».
Фото: Валерий Притченко
На пути к Новороссийску 21 апреля на «Крузенштерне» прошёл обряд отдачи почестей морякам Черноморского флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Фото: Валерий Притченко
В девять часов утра на борту парусника состоялось торжественное построение, и с парадного трапа был спущен венок на воду Чёрного моря.
Фото: Валерий Притченко
ТТХ барка «Крузенштерн»
Построен в 1926 году в германском Бремене.
Исходное название - «Падуа».
Первоначально использовался для грузовых перевозок и как учебное судно.
Фото: Валерий Притченко
В 1946 перешло по репарациям в собственность СССР и переименовано в честь известного русского мореплавателя адмирала Ивана Фёдоровича Крузенштерна.
Длина: 114,50 м
Ширина: 14,04 м
Площадь парусов: 3400 м²
Высота мачты: 55 м над палубой
Мощность двух двигателей: 1472 кВт
Скорость под парусами: 17 узлов
Скорость на двигателях: 15,2 узлов
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ИСТОЧНИК KP.RU
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