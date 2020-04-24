Странная троица: кризис, коронавирусная пандемия и пиво

Даже производители товаров первой необходимости рапортовали об убытках и сокращении объемов продаж. Общий объем промышленности в России упал на 1,2%.

Вот и производители пива оказались в сложной ситуации. Европейские бренды объявили о падении показателей EBIDTA на 10% за первый квартал 2020. Российским производителям тоже не «поздоровилось»: пивовары уже просят государство о поддержке в трудное время и рапортуют о сокращении производства.

Но одновременно закономерно в период карантинных мер возрастает употребление алкоголя. Особенно это было заметно в марте, когда был ажиотаж, люди закупались всем подряд, в том числе и напитками различной степени крепости. Спрос вырос.

В первую неделю апреля специалисты компании «Эвотор» (оператор онлайн-касс) в целом зафиксировали резкое снижение продаж, реализация пива снизилась на 26% по отношению к первой неделе марта и на 12% - по отношению к третьей.

На третьей неделе изоляции бизнес начал возвращаться к жизни. Оборот пивных магазинов увеличился до 98% к докризисному времени. Другие опросы также констатируют спрос на пиво и иные напитки как высокий.

Что за парадокс: спрос на пиво в стране растет, но бизнес жалуется на падение объемов его производства? Эксперты не видят здесь никакого парадокса. Во-первых, безусловно, все производители напитков лишились серьезного канала продаж - ресторанов и кафе. Во-вторых, легальный бизнес в кризисных условиях начинает уступать теневому.

В тени карантина орудуют бутлегеры

По всей стране у людей существенно сократились доходы, и они понимают, что в ближайшем будущем улучшения ситуации ждать не приходится. Соответственно, и расходы ужимают. Люди ищут продукт подешевле, и это открывает дополнительные возможности для теневого рынка, который предлагает дешевый товар сомнительного качества.

Усугубляет ситуацию и политика ряда регионов, где продажа алкоголя, в том числе и пива, попала под серьезные ограничения, а то и вовсе была запрещена.

По мнению пивоваров и экспертов отрасли, такие решения - основа взрывного роста теневого рынка. Вопреки ограничениям строгой самоизоляции бутлегеры активно развивают продажу алкоголя, даже с доставкой на дом. Число контор, торгующих через интернет и мессенджеры, растет. Что за товар они поставляют - проверить почти невозможно.

Наконец, еще с докризисных времен тянется проблема неэффективного контроля торговцев и производителей. Сейчас она усугубляется тем, что надзорные органы приостановили плановые и внеплановые проверки бизнеса. К сожалению, любого - и легального, и работающего за рамками закона.

Отсутствие угрозы наказания подпитывает азарт и нечистоплотных производителей, и продавцов пива. Ведь произведенный в обход системы учета ЕГАИС литр пенного тут же становится дешевле на величину акциза - 22 рубля.

Как ранее сообщала «КП» - Самара», Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области завершило расследование дела об уклонении от налогов. Оно заведено в отношении руководителя ООО «Городцовское Пиво». По версии следствия, с 2017-го по 2018 год предприятие не заплатило по акцизам на общую сумму 62 миллиона рублей.

– В налоговые декларации были внесены ложные сведения об объемах произведенного и реализованного подакцизного товара. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд Красноярского района, - сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники ГУ МВД России по Самарской области. Правоохранители отмечают, что их целью является возмещение ущерба в казну государства.

Стоит напомнить, что акцизы пивовары выплачивают в бюджеты регионов. Те самые, что сейчас трещат по швам из-за эпидемии, и от которых бизнес ждет поддержки.

А как у нас?

В Краснодарском крае запреты вводить не стали. На недавней онлайн-встрече с предпринимателями руководитель департамента потребительской сферы Роман Куринный сообщил, что продажи алкоголя на Кубани выросли всего на 10,7%.

- Да, за ситуацией действительно нужно наблюдать, но принимать решение об ограничении продаж пока не нужно. Хотя бы потому, что на смену легальной торговле алкоголем может прийти нелегальная, - отметил руководитель департамента, уточнив, что специализированных магазинов, торгующих спиртным, на Кубани около пятисот, там работает около 2,5 тыс. сотрудников, помимо этого, почти шесть тысяч индивидуальных предпринимателей реализуют пиво - это уже около 20 тыс. сотрудников. С введением ограничений их легко можно оставить без работы.

Одновременно интернет-торговля сомнительными напитками развивается и на Кубани - найти продавцов несложно. До наступления режима самоизоляции контролирующие органы регулярно ловили за руку продавцов нелегального пива. Нет сомнений, сейчас таких становится еще больше. Но главное - это работающие «втемную» производители, с которых и начинается криминальная цепочка.

Форум отменен - встретимся в онлайне

Больше четверти века в Сочи регулярно собирался международный форум «Пиво» - крупнейшее в России профессиональное выставочное мероприятие пивной индустрии. Тут проходили встречи представителей бизнеса и регулирующих органов. Легальные производители, заинтересованные в прозрачности рынка, и власти вырабатывали единую стратегию по борьбе с «самоварами». Ведь деятельность теневиков не только вредит имиджу пивной отрасли, но и крайне негативно сказывается на собираемости налогов. Впервые за 25 лет форум отменен из-за пандемии. Похоже, что подпольные краснодарские пиводелы теперь могут поднять голову и хорошо обогатиться за счет возникшего спроса на дешевые напитки. И это обязательно произойдет, если государство не объявит на них охоту.

Пока нет возможности собраться очно, всем заинтересованным участникам предлагается встретиться на онлайн-конференции «Теневой оборот алкоголя и слабоалкогольных напитков в условиях пандемии».

Справка «КП»

XXIX Международный Форум «Пиво-2020», который должен был состояться 19-22 мая 2020 года в Сочи, перенесен в связи с эпидемиологической обстановкой в мире.

Международный форум «ПИВО» в Сочи - крупнейшее в России специализированное выставочное мероприятие пивной индустрии, главное место встречи крупнейших представителей пивоваренной индустрии России и зарубежных предприятий.

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