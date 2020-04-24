Хайп на Дне Победы: краснодарская кофейня напечатала на стаканах фото советского бойца с ошибкой

Каждый год к 9 мая выпускаются сотни баннеров и плакатов с поздравлениями. Предприниматели торопятся заказать печатную продукцию, дабы отдать дань уважения ветеранам. Вот только спешка зачастую приводит к нелепейшим ошибкам, которые бросают тень на репутацию фирмы. Попала в неловкую ситуацию и одна из краснодарских кофеен.

Жители города частенько заглядывают в эту торговую точку, чтобы взять горячий капучино или чай. Напитки наливают в одноразовые картонные стаканчики, на которых уже на протяжении долгого времени печатают один и тот же логотип со львом. Но в преддверии Дня Победы руководство кофейни решило заказать партию стаканов с рисунком, посвященным 9 мая. Вот только проверить его правильность, по всей видимости, не удосужились.

На светлом фоне изображен боец. Портрет сопровождается короткой подписью: «75 лет Победы. Ваш подвиг в наших сердцах». Правда, почему солдат Великой Отечественной войны изображен в шапке-буденовке, не ясно.

- Боец, напечатанный на стакане, к ВОВ никакого отношения не имеет. Думаю, что он относится к другому, более раннему периоду, например, Гражданская война, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» краснодарский историк Федор Смоляков.

Фото: museumrvio.ru

По словам историка, шапка перестала быть уставным зимним головным убором в 1940 году. Буденовку подвела Советско-финская война (1939–1940 годов - Авт.). Тогда знаменитый головной убор не выдержал лютых морозов и от него пришлось отказаться.

- Конечно, из-за проблем со снабжением в начале некоторые бойцы предположительно могли носить старые головные уборы. Но символом Победы буденовка точно не является, - продолжает Федор Смоляков. - Признаюсь, я редко вижу такие ошибки, когда вместо бойца Великой Отечественной войны изображают красноармейца 20-30-х годов. Очень жаль, что жители города плохо знают историю.

Зато руководство кофейни успели хайпануть на празднике. О том, исправит ли предприниматель ошибку, пока неизвестно.

Напомним, в прошлом году нешуточная дискуссия разгорелась по поводу полотна, появившегося на Главной городской площади в Краснодаре. Предвосхищая торжества по случаю празднования Победы, власти кубанской столицы украсили ее праздничным баннером, на котором награды ветерану «повесили» с другой стороны. Тогда в мэрии Краснодара досадные ошибки признали и переделали плакат.