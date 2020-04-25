«Это чудо какое-то»: на берегу парка Солнечный остров поселился розовый пеликан

Уже почти неделю на берегу озера Старая Кубань, что у Солнечного острова, живет пеликан. Изо дня в день плавает в водоеме, охотится, а как устанет, выбирается на сушу, где чистит перья. Любуются зрелищем мимо проходящие по своим делам краснодарцы.

- Это какое-то чудо, я впервые вижу такое – чтобы пеликан не боялся людей и так близко подходил к ним, - рассказывает студентка Ирина, увидевшая птицу.

Врач-орнитолог заявила, что этот пеликан мог отбиться от стаи.Фото: Виталий ТИМКИВ

По ее словам, погладить все-таки пеликана не удалось – хоть он и не боится людей, но к такой близости, кажется, не готов. Имя этому пернатому горожане пока еще не дали, поскольку мало кто его видел. Со снятием карантина, вероятно, птица станет звездой соцсетей.

Стоит ли говорить о том, что ограничивающие мероприятия так сильно повлияли на окружающую нас природу, что к людям «вышли» краснокнижные птицы? Скорее всего, нет. Врач-орнитолог из Москвы Мария Маркина, консультирующая кубанских активистов, заявила, что, возможно, этот пеликан отбился от стаи.

Со снятием карантина, вероятно, птица станет звездой соцсетей.Фото: Виталий ТИМКИВ

- Вероятно, над регионом шла пролетная стая, часть особей в которой истратили силы и не смогли продолжить миграцию с остальными, отсюда появление «россыпи» отставших одиночек. Людей они подпускают и ведут себя доверительно по двум причинам: во-первых, это отбившиеся от стаи утомленные птицы; во-вторых, как и все крупные птицы, у которых в природе крайне мало естественных врагов, они сами по себе не особо пугливы по отношению к людям и могут подпускать близко, - заявила Мария Маркина.

Погладить пеликана никому не удалось.Фото: Виталий ТИМКИВ

Конечно, это не значит, что пеликан «ручной» или «одомашненный». Скорее всего, такая близость с миром людей вызвана эмоциональным стрессом. К слову, эта особь, появившаяся и застрявшая в свете, не единственная. В Новороссийске неделю назад произошла та же история. Гостю, прилетевшему к морякам порта, дали имя Григорий, а после отвезли в местный парк птиц.

Поэтому Мария Маркина и сделала вывод, что над краем пролетала стая, а отставшие и сбившиеся с пути сейчас вынуждены ютиться в первых попавшихся водоемах, поскольку вернуться к сородичам у них сейчас нет возможности.