Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 25 апреля 2020: количество заболевших растет, патрули в местах отдыха усилят

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 25 апреля. В Краснодаре и Краснодарском крае продолжает действовать карантин, который продлили до 30 апреля.

По данным на 24 апреля количество заболевших коронавирусом в Краснодаре в краевом центре увеличилось на 40 человек и достигло 241.

Всего по краю зарегистрировано 84 новых случая, количество подтвержденных диагнозов коронавирусная инфекция – 623, 18 пациентов спасти не удалось, 118 выписали с выздоровлением.

- За последние двое суток у нас 142 новых подтвержденных диагноза коронавирусной инфекции. Цифры немаленькие. К сожалению, пока на снижение не идем. Будем выявлять, где люди могли заразиться – на работе, в магазине? Дал поручение определить очаги распространения инфекции, и при необходимости закрыть эти места, - написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.

В Краснодаре ежедневно продолжается дезинфекция. В городе обрабатывают 30 тысяч подъездов почти в 10 тысячах многоквартирных домов, а также улицы, остановки и общественный транспорт.

В начавшиеся выходные дни особое внимание патрули уделят лесам и местам на природе, куда могут отправиться нарушители карантина. Помимо угрозы здоровью они могут стать причиной пожаров.

– В предстоящие выходные и праздничные дни для проведения рейдов в лесах будут дополнительно привлечены силы государственных лесных инспекторов совместно с полицией и казаками. В случае выявления граждан будут составлены протоколы об административном правонарушении и выписаны соответствующие штрафы, – сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

В субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, в Краснодаре скорректируют маршруты мобильных отрядов самоконтроля. Чтобы пресечь массовые нарушения карантина, в графики патрулирования включат все прибрежные территории — традиционные места отдыха у воды или в зеленых зонах. Ранее в городе перекрыли все подъезды к водоемам.

В пятницу штрафы за нарушение карантина на сумму от тысячи рублей получили 222 краснодарца. На въездах в Краснодар продолжают работать посты, где за последние сутки развернули около 300 машин.