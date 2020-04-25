2020-04-25T00:35:39+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 25 апреля 2020: в обсерваторах находятся 409 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 25 апреля 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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За последние 24 часа зафиксированы новые случаи опасной болезни. Фото: архив КПЗа последние 24 часа зафиксированы новые случаи опасной болезни. Фото: архив КП
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В Сочи на данный коронавирусная инфекция выявлена у 85 человек. За последние 24 часа сутки зафиксировано семь случаев опасной болезни.

По данным оперaтивного штaба Краснодарского крaя, 5 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Они лежат в инфекционной больницы № 2.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 84 пациентов.

По данным регионального оперштаба, всего в обсервaторах Кубани находятся 778 человек, 409 из них-в Сочи. Их состояние в норме.

Глава города Сочи Алексей Копайгородский поручил управляющим компаниям взять на контроль ограничение доступа к детским и спортивным площадкам во время карантина. Кроме того, мэр обязал УК усилить санитарную обработку подъездов жилых домов, лифтов и других мест общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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