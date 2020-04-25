Коронавирус в Сочи, последние новости на 25 апреля 2020: в городе подтверждено семь новых случаев коронавируса

За последние сутки из 84 новых случаев коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 7 человек.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз COVID 19 подтверждены у 85 пациентов.

В регионе 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких - 5 из них в инфекционной больнице № 2 Сочи , - сообщает региональный оперaтивный штaб Краснодaрского крaя.

В обсерваторaх Сочи находится 409 человек. Их состояние в норме.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все 107 кладбищ Сочи будут закрыты до 30 апреля.

- Мы понимаем, какое значение имеет день поминовения усопших. Однако в условиях пандемии коронавирусной инфекции необходимо не допустить массового скопления людей, - сказал начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации Сочи Алексан Белов.