«Инфекцию подхватила в магазине»: Заразившаяся коронавирусом женщина родила здорового мальчика в Адыгее

- Я уже дома и чувствую себя отлично, как будто ничего и не было, - улыбается 23-летняя Ульяна Лескевич из Майкопа.

Она - дважды мама. Ее старшему сыночку Илье – год и 11 месяцев. А на прошлой неделе на свет появился второй мальчик. Его назвали Кириллом. Правда, роды у Ульяны проходили абсолютно иначе – в инфекционной больнице в окружении врачей в защитных костюмах. Такие меры неслучайны. У девушки был лабораторно подтвержден коронавирус.

Из-за того, что девушка перенервничала, малыш появился на свет раньше.

- В Европу, где бушевал вирус, я не ездила. Но в конце марта мы с мужем были в Абхазии, вернулись 27-го числа и нам, как тем, кто пересек границу, сделали тест на коронавирус. Оба они были отрицательные, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Ульяна Лескевич.

5 апреля был повторный анализ. И у девушки он оказался положительным. На следующий день ее положили в больницу, несмотря на то, что Ульяна чувствовала себя нормально.

- Честно скажу, я плакала, потому что очень переживала – как так, я на последних сроках беременности, вдруг чего? К тому же дома остался маленький ребенок. Мне вообще казалось, что это какая-то ошибка – я не чувствовала себя заболевшей, - продолжает рассказывать молодая мама. – До сих пор не могу понять, где могла заразиться. Подозреваю, что где-то в магазинах. Хотя я старалась быть осторожной. Во время каждого выхода из дома использовала маску, правда, ходила без перчаток.

По словам Ульяны, коронавирус она перенесла в легкой форме. Симптомы инфекции она заметила лишь в больнице. Сначала у нее заложило нос, а чуть позже пропало обоняние, запахов пациентка никаких не чувствовала.

В инфекционном госпитале в Майкопе пациентка с коронавирусом родила мальчика Видео: instagram.com/minzdrav_ra.

На третий-четвертый день нахождения в больнице у Ульяны стало першить горло. Температура поднималась лишь к вечеру, да и то, по словам девушки, лишь до 37 градусов.

- Я полоскала горло хлоргексидином, чтобы поскорее снять воспаление. И буквально через пару дней – стало гораздо лучше. А еще я старалась как можно больше пить теплой жидкости, как и советовали врачи, - говорит Ульяна. - К сожалению, чайника в боксе у нас не было, да и ничего родня передать мне не могла. После того, как у меня обнаружили коронавирус, всех близких посадили на карантин дома и запретили выходить. Но, к счастью, никто не заболел – вирус только на меня «прыгнул».

Помимо этого пациентке врачи назначили противовирусные препараты, которых, как оказалось, было достаточно. 15-го апреля спустя 10 дней после положительного теста Ульяне сделали еще одно исследование. Правда, его результаты (анализ был отрицательным – Авт.) она узнала уже после рождения сына.

Ульяна сейчас находится с сыном дома.

- Вечером 15-го числа начались схватки. Видимо, перенервничала сильно, потому что я должна была еще месяц ходить, 35 недель было, - говорит девушка.

И почти ночью в больнице, которая сейчас работает в режиме инфекционного госпиталя, произошло знаменательное событие – на свет появился мальчик весом 3050 грамм и ростом 51 сантиметр.

- Все прошло успешно, мамочка чувствует себя хорошо, - тут же сообщил хорошую новость главный врач инфекционной больницы Адыгеи Сергей Долинный.

Илья очень ждал встречи с маленьким братом.

Малыша сразу же проверили, не заразился ли он – опасения оказались напрасными.

- Рожала я уже получается будучи здоровой, анализы это подтвердили, так что 18 апреля нас выписали домой, никаких препаратов дополнительно нам не назначали, - добавляет счастливая мамочка. - Всем девушкам, особенно тем, кто сейчас в положении, советую поберечься.