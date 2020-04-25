Привязала пса к машине и заставила бежать: В Анапе поймали живодера

Жестокий инцидент произошел в субботу, 25 апреля, в анапском селе Варваровка.

Ужасающая сцена разыгралась на улице Зеленой: по дороге мимо частных домов ехала серая «десятка», а к ней была привязана собака. Она пыталась бежать, а водитель сильнее давал по газам. Пес стер лапы в кровь, а когда сил успевать за легковушкой совсем не оставалось, падал животом на асфальт. Но автовладельца это не останавливало - она продолжали движение...

В Анапе женщина привязала собаку к машине и заставила бежать.

Этот момент издевательств над животным попал в объектив камер наблюдения, которые установлены в селе. Уж сколько они продолжались не ясно. Однако, когда один из местных жителей ехал по этой же улице, увидел лежащую на дороге измученнуюсобаку с веревкой на шее. По всей видимости, она оторвалась и спасла псу жизнь.

После произошедшего молодой человек придал огласке этот случай. Видео измывательств попало в соцсети, после чего роликом заинтересовались в полиции.

Полицейские опрашивают свидетелей. Фото: МВД по Анапе.

- На данный момент проводится проверка, - сказали «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю, а уже через пару часов стали известны ее результаты - изверг найден.

Как выяснилось, над собакой издевалась женщина.

- Сотрудники полиции благодаря свидетельским показаниям и записям с камер видеонаблюления установили 39-летнюю жительницу села Варваровка, управлявшую автомобилем, запечетленным на видео, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в МВД по Анапе. Сейчас правоохранители выясняют, что побудило женщину к таким издевательствам. Как только закончится проверка, изверга накажут. Рублем или исправительными работами, будет решать суд.

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