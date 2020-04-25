«Всегда был в маске»: Охранник Коммунарки рассказал, как мог заразиться коронавирусом

Алексей Петров (фамилия и имя изменены по просьбе собеседника, - ред.) приехал в Москву из Краснодарского края на заработки. В марте (в это время в России начала распространяться коронавирусная инфекция) через интернет нашел подходящую для себя вакансию – охранник московской инфекционной больницы – Коммунарки.

- Работа не требует физического труда, да и зарплата хорошая – 51 тысяча – выше среднего регионального, - подумал Алексей, не подозревая, что через несколько дней после трудоустройства станет не сотрудником, а пациентом этого медучреждения.

Алексей приступил к своим обязанностям на следующий день после собеседования. Его поставили охранять проходное помещение больницы между «чистой» и «грязной» зонами. Именно в этом санпропускнике медики, приходя на работу, надевают маски, шапочки, бахилы, очки и специальные защитные костюмы.

- Всех охранников обязали так же одеваться, как и медикам – в полной экипировке - от бахил, до защитных костюмов. Но через несколько дней, возможно, руководство поняло, что запасы одноразовой медодежды на исходе, охранникам оставили только защиту дыхательных путей. Но также в течение нескольких дней качественные респираторы сменили на обычные медицинские маски, - рассказал Петров.

Симптомы

В одной маске и без перчаток Алексей контактировал с коллегами и медицинским персоналом. Говорит, что с некоторыми здоровался за руку. Также приходилось несколько десятков раз за сутки открывать входную дверь, стоит отметить, через которую за день могли проходить десятки человек с подозрением на коронавирус. Через три дня работы в Коммунарке Петров почувствовал слабость.

- У меня сначала жутко болела голова. Помню, что еле отстоял свою смену. Ночью стало морозить, плохо спал, думал, что температура. Утром следующего дня на работе меня хотели просто отпустить домой, потому что плохо себя чувствовал, но я настоял на том, чтобы меня обследовали, - описал первые симптомы Николай.

Охранника госпитализировали, взяли анализы, мазки и сделали компьютерную томографию. Положительный тест на коронавирус пришел через два дня.

- В первый день сказали, что по компьютерной томографии все нормально, здоровый. Если анализы придут хорошие, то выпишем. На следующий день у меня поднялась температура до 39. Стало тяжело дышать. Но кашля не было. Просто состояние как при обычной простуде с повышенной температурой, - рассказал Алексей.

Стоит отметить, что после того как у Петрова подтвердился коронавирус всю службу безопасности Коммунарки отправили на двухнедельный карантин. В течение нескольких дней из 22 человек охранников с заразой слегли четверо. После случившегося в больнице оставили несколько человек из службы безопасности только на пропускных пунктах.

Алексей Петров отмечает, что заразиться мог от кого угодно: и от коллег, и от медиков, с которыми приходилось общаться каждый день, - не исключено, что у кого-то болезнь протекала бессимптомно. Также мужчина мог подхватить вирус от проходивших мимо пациентов с Covid-19, говорит, что на них же не написано: «Осторожно, болею коронавирусом!», а в больнице чихающих и кашляющих предостаточно.

Лечение

Тесты на коронавирус Алексей Петров сдавал два раза в неделю. Первые два анализы пришли положительные, следующие два – отрицательные. В выписке у Алексея написано, что ему назначали «арбидол, азитромицин, рибавирин, левофлоксацин, плаквенил». По словам директора Краснодарского центра по защите граждан в сфере здравоохранения Николая Чернышука, такая схема лечения не применяется ни для какого другого заболевания.

- Лекарства не являются специфическими для коронавирусной инфекции. Повторю слова коллег, что на сегодняшний день не существует специфической терапии коронавируса, то есть, нет такого препарата, который бы применялся специально для пациентов с Covid-19. Но подобная "сборная солянка" из данных лекарств, хорошо зарекомендовала себя во всем мире. Наши врачи переняли опыт, и используют его с учётом национальных особенностей в России, - объяснил правозащитник.

Николай Чернышук уточнил, что в представленной терапии применяются противовирусные препараты, антибиотики и противомалярийные. Например, рибавирин применяется для лечения, в том числе, вирусного гепатита; арбидол - противовирусный препарат отечественного производства, который рекомендуют применять при респираторно-вирусных заболеваниях; антибиотиками лечится возникшая на фоне коронавируса пневмония; плаквенил - противомалярийный препарат, который, по некоторым данным, улучшает прогноз заболевания коронавирусом.

Также специалист отметил, что коронавирусная инфекция отличается от обычного гриппа тем, что дольше лечится по времени, чаще и тяжелее встречаются осложнения, а также у Covid-19 выше процент летальности. В связи с этим эксперт рекомендует во время ограничительных мер соблюдать все рекомендации врачей.

Стоит отметить, что пациента Петрова выписали из больницы после того, как четыре раза тест на коронавирус показал отрицательный результат. Деньги ему выплатили в полном объеме, учитывая больничный. Он уже вернулся на Кубань и сейчас находится на самоизоляции под наблюдением медиков. Возвращаться снова в столицу на заработки больше не планирует.