Число заболевших коронавирусом в Сочи на 26 апреля 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 93 пациентов.

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 93 человек. За последние 24 часа зафиксировано 8 случаев опасной болезни.

По данным оперaтивного штaба Краснодарского крaя, 5 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Они проходят лечение в боксах инфекционной больницы № 2.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 84 пациентов.

По информации регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 868 человек, 449 из них - в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

В рамках федерального проекта #МыВместе студенты Сочинского медицинского колледжа оказывают адресную поддержку пожилым и маломобильным горожанас, а также жителям, страдающим хроническими заболеваниями.

- С момента введения на территории курорта ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса, волонтёры-медики приняли и отработали более 400 заявок. Добровольцы доставляют жителям на дом продукты питания и лекарства, гуляют с домашними животными, выносят мусор, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи две многодетные семьи, зараженные коронавирусом, госпитализируют по решению суда

В оперативном штабе Кубани прокомментировали ситуацию (подробности)