2020-04-26T00:50:44+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 26 апреля 2020: в городе подтверждено 8 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 26 апреля 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи на карантине появились «Лавки добра» с бесплатными продуктами. Фото пресс-службы мэрии Сочи.В Сочи на карантине появились «Лавки добра» с бесплатными продуктами. Фото пресс-службы мэрии Сочи.
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За последние сутки из 84 новых случаев коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 8 человек.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз COVID 19 подтверждены у 93 пациентов.

В регионе 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких - 5 из них в инфекционной больнице № 2 Сочи , - сообщает региональный оперaтивный штaб Краснодaрского крaя.

В обсерваторaх Сочи находится 449 человек. Их состояние удовлетворительное.

Акцию взаимопомощи для людей на карантине организовали на сочинских рынках. Здесь появились «Лавки добра» с бесплатными продуктами.

- Нуждающиеся могут взять хлеб, овощи, фрукты, зелень и другие товары первой необходимости. А предприниматели и неравнодушные жители, желающие помочь горожанам, могут приобрести продукты питания и оставить их на специальном столике, - рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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