"Первое, что сделаю после карантина, найду тебя": ЛГБТ-блогеру из Краснодара угрожают за желание стать мусульманской "женой"
Фрик-блогер Александр Сафаров, известный своими вызывающими постами в Инстаграм, похоже, сделал большую ошибку. В своем привычном обличье роковой девицы, жестикулируя ярким маникюром, он обратился со своей страницы в соцсети к "братьям мусульманам".
- Братья мусульмане! Вашей маме зять не нужен? - начал было он.
ЛГБТ-блогер пожелал стать мусульманской женой.соцсети
Но тут же поправился.
Мужчина вступает в диалоги с подписчиками, когда те начинают его оскорблятьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
- Я могу быть хорошей женой! - прорекламировал Александр себя в интернет.
Сафарову посыпались угрозы
После этого поста мужчине посыпались угрозы.
- Ты определись, сноха ты или зять?! Убью!
- Первое, что сделаю после карантина, найду тебя и за...морю!
- Ты зря загрузил это видео, за такие вещи спрашивают. Ходи по улицам аккуратнее!
В каждом посте он заявляет, что прилично зарабатывает за счет секс-услугФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
К слову, у Александра Сафарова были и более эксцентричные видеоролики, где он жалуется, к примеру, что везущий его таксист отказывается с ним разговаривать. При этом на камеру он охотно рассказывает, что зарабатывает на жизнь, оказывая мужчинам секс-услуги за деньги.
В сети у Сафарова почти 30 тысяч подписчиков, но за свои инста-работы он редко получает похвалы от них. Комментарии под каждым постом содержат оскорбления и угрозы в его адрес. Но блогер Саша, похоже, нисколько не унывает и продолжает самовыражаться.
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ИСТОЧНИК KP.RU