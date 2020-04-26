Для девочки «с маской Бэтмена» изготовили двуликую куклу

Россияне продолжают облагодетельствовать маленькую американку, приехавшую в Краснодар для лечения огромного меланоцитарного невуса. Кто словом, а кто делом. На днях Луне Феннер, пациентке краснодарского лазерного хирурга, прислали двуликую куклу от мастера из Омска. Она выполнена из ваты. По задумке автора, эта ватная девочка, прототип Луны, снимает в итоге маску, демонстрируя аккуратное розовое личико.

- Потрясающая работа. Спасибо за заботу из Сибири, - написала мама девочки Кэрол в соцсетях.

Из-за пандемии коронавируса Луна Феннер с мамой и бабушкой из США застряли в кубанской столице на несколько месяцев. В планах Павла Попова, лечащего врача Луны, было отпустить ее домой после очередной операции. Но эти планы пришлось серьезно пересмотреть.

- Выполнено еще несколько процедур, прокомментировали "КП"- Кубань" в клинике фотодинамической терапии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/747064" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео операции девочки с "маской Бэтмена".Клиника также опубликовала фотографии Луны с результатом операции – на них видно, что часть невуса (на лбу) ликвидирована. Малышке предстоит еще около семи операций, следующая намечена на январь 2020 года (c) Ruptly

В Краснодаре Луна отметила свой первый день рождения и сделала первые шаги. Совершенствовать эти навыки она продолжает, находясь как и все на изоляции в одном из жилых микрорайонов кубанской столицы.

Напомним, в Краснодаре сейчас находится еще одна пациентка из США. Это Деми Нгуен. В середине марта ей сделали первую операцию и назначили курс лечения. В России семья тоже оказалась заложницей пандемии и обратно в Америку пока улететь не может. Она прилетела с родителями в Краснодар 6 марта, чтобы избавиться от меланоцитарного невуса на лице.

- Операция длилась один час. Был полностью удален невус в области носа, - рассказали "КП" - Кубань" в клинике фотодинамической терапии. - Пациентка чувствует себя хорошо. В настоящий момент находится дома (в апартаментах в Краснодаре).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735178" frameborder="0"></iframe> Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

Выбор семьи из США пал на русского доктора Павла Попова после того, как он взялся лечить девочку "с маской Бэтмена".

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