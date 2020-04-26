2020-04-26T13:41:55+03:00
Общество

Для девочки «с маской Бэтмена» изготовили двуликую куклу

Подарок для Луны в Краснодар прислал омский мастер
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Кукла выполнена из ваты. Фото: Кэрол ФеннерКукла выполнена из ваты. Фото: Кэрол Феннер
Изменить размер текста:

Россияне продолжают облагодетельствовать маленькую американку, приехавшую в Краснодар для лечения огромного меланоцитарного невуса. Кто словом, а кто делом. На днях Луне Феннер, пациентке краснодарского лазерного хирурга, прислали двуликую куклу от мастера из Омска. Она выполнена из ваты. По задумке автора, эта ватная девочка, прототип Луны, снимает в итоге маску, демонстрируя аккуратное розовое личико.

- Потрясающая работа. Спасибо за заботу из Сибири, - написала мама девочки Кэрол в соцсетях.

Из-за пандемии коронавируса Луна Феннер с мамой и бабушкой из США застряли в кубанской столице на несколько месяцев. В планах Павла Попова, лечащего врача Луны, было отпустить ее домой после очередной операции. Но эти планы пришлось серьезно пересмотреть.

- Выполнено еще несколько процедур, прокомментировали "КП"- Кубань" в клинике фотодинамической терапии.

Опубликовано видео операции девочки с "маской Бэтмена".Клиника также опубликовала фотографии Луны с результатом операции – на них видно, что часть невуса (на лбу) ликвидирована. Малышке предстоит еще около семи операций, следующая намечена на январь 2020 года (c) Ruptly

В Краснодаре Луна отметила свой первый день рождения и сделала первые шаги. Совершенствовать эти навыки она продолжает, находясь как и все на изоляции в одном из жилых микрорайонов кубанской столицы.

Напомним, в Краснодаре сейчас находится еще одна пациентка из США. Это Деми Нгуен. В середине марта ей сделали первую операцию и назначили курс лечения. В России семья тоже оказалась заложницей пандемии и обратно в Америку пока улететь не может. Она прилетела с родителями в Краснодар 6 марта, чтобы избавиться от меланоцитарного невуса на лице.

- Операция длилась один час. Был полностью удален невус в области носа, - рассказали "КП" - Кубань" в клинике фотодинамической терапии. - Пациентка чувствует себя хорошо. В настоящий момент находится дома (в апартаментах в Краснодаре).

Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

Выбор семьи из США пал на русского доктора Павла Попова после того, как он взялся лечить девочку "с маской Бэтмена".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Краснодарский хирург сделал первую операцию маленькой американке с родимым пятном в виде маски супергероя

Полугодовалая девочка Луна Феннер во время манипуляций Павла Попова находилась под местным наркозом [эксклюзив «КП»]

Российский онколог, предложивший помощь американке с «маской Бэтмена», уже делал подобные операции

Луна Феннер вместе с мамой прилетает в Краснодар 25 сентября (подробнее)

Врач-онколог: Метод, которым собираются вылечить американку с «маской Бэтмена» в России, должен быть испытан и запатентован

Микрохирург Алексей Дикарев рассказал, что думает об операции на личике полугодовалой Луны Феннер [подкаст]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Луна Феннер - девочка с маской Бэтмена»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Кубани отмечают 29-ю годовщину реабилитации казачества
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 апреля 2020 года увеличилось еще на 73
Власти Кубани анонсировали прямой эфир для предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса
На Кубани байкеры объявили о начале сезона, несмотря на карантин
В оперштабе Кубани рассказали о госпитализации 63-летнего пациента с подозрением на коронавирус
В Краснодаре 25 апреля оштрафовали 207 нарушителям карантина
В Сочи машина сбила двух человек и опрокинулась в реку
На Кубани мужчина угнал машину своей любовницы
На Кубани для ветеранов концерты в честь Дня Победы устроят во дворах домов
На ярмарки выходного дня в Краснодаре привезли 39 тонн овощей и фруктов
Увидев полицейских, занервничал: в Анапе на карантинном посту скрутили мужчину, у которого нашли пистолет и наркотики
На Кубани заработало более 250 продовольственных рынков и ярмарок
Главный врач краснодарской краевой больницы Владимир Порханов отмечает день рождения
На Кубани после столкновения КамАЗ и легковушка перевернулись на крышу
Найден коронавирус: корпус краснодарского онкодиспансера временно закрыли на карантин
В Краснодаре спасатели патрулируют городские водоемы в поисках нарушителей карантина
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 апреля 2020: заболел двухлетний ребенок, 16 человек - в тяжелом состоянии
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 апреля 2020 года составило 707 человек
Нашел карту и снял все деньги: «Находчивому» жителю Кубани грозит 6 лет тюрьмы
В Сочи скончался депутат горсобрания Константин Гергишан
Задержание подозреваемого в преступлении в Краснодаре попало на видео
На Кубани направили 600 миллионов рублей на ремонт квартир и единовременные выплаты для ветеранов
В Новороссийске продолжают строить школу на 1550 мест несмотря на карантин
Более 400 водителей передумали ехать на Кубань из-за обязательной обсервации
На въезде на курорт появилась вывеска «Сочи – город-госпиталь»
С самолета - в обсерватор: Сочи готовится принять жителей Кубани, которых вывезут с острова Бали
Вспыхнул из-за короткого замыкания: в Новороссийске сгорел большегруз
В Краснодаре перекроют улицу Аэродромную, чтобы уложить финальный слой асфальта
В Краснодаре 24 апреля оштрафовали 222 нарушителя карантина