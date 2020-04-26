2020-04-26T15:28:18+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани дезинфицируют от коронавируса аэропорты, ж/д и автовокзалы

Спасатели обработали уже десятки объектов [фото]
Евгения ОСТРАЯ
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Спасатели тем не менее просят жителей оставаться домаСпасатели тем не менее просят жителей оставаться домаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодарском крае жителей призывают не выходить без надобности из своих квартир и отложить поездки по региону до лучших времен. Заразиться коронавирусом, как показывает статистика оперативного штаба, можно теперь, где угодно.

Обрабатывали аэропорты и вокзалы при помощи пожарных ранцев Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Обрабатывали аэропорты и вокзалы при помощи пожарных ранцевФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Для того чтобы обезопасить главные социально значимые объекты региональной инфраструктуры, в муниципалитеты края выдвинулись дезинфекторы.

В экипировке спасателей - защитные костюмы и маски Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В экипировке спасателей - защитные костюмы и маскиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Уже обработаны крупные аэропорты в Краснодаре, Сочи и Анапе, а также все автовокзалы на территории 44 муниципальных образований региона, - сообщают "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Спасатели продезинфецировали и 12 железнодорожных вокзалов. Вчера, 25 апреля, был обработан железнодорожный вокзал «Краснодар-1», а за прошедшие двое суток остальные 11 ж/д вокзалов и станций.

Одежда дезинфекторов тяжелая, но надежная Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Одежда дезинфекторов тяжелая, но надежнаяФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Сотрудники МЧС с ранцами и в защитных костюмах побывали на станциях «Сочи», «Адлер», «Лазаревская», «Анапа», «Армавир-1» и «Белореченская». А также в Горячем Ключе, Новороссийске, Кавказской, Тихорецкой, и Туапсе.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Но несмотря на эти меры, экстренные службы просят жителей края по возможности оставаться дома. Карантин на Кубани ориентировочно будет действовать до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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