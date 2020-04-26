Полумарафон на 6 сотках: три спортсмена из Краснодара пробежали 21 километр по огороду

40-летний марафонец Георгий Турилов, 28-летняя Гульнара Товекалова и 54-летний Александр Черкис из Краснодара во время карантина не могут без спорта. Привыкшие к постоянным забегам они решили устроить полумарафон… в огороде.

- У нас большое сообщество бегунов, и один из спортсменов, Александр Черкис, живет в доме в центре города, а у него участок – 6 соток. Вот мы и решили устроить полумарафон в его огороде, - рассказывает Георгий Турилов.

Георгий Турилов бегает в огороде. Фото: Александр Черкис

- Если бы не карантин, у нас такого и в мыслях не было бы, - улыбается Александр Черкис – бегун с трехлетним стажем. - Мы не вышли в парк, мы бегаем в огороде, соблюдаем социальную дистанцию в 1, 5 метра.

Александр Черкис не пропускает ни один забег в Краснодаре. Фото: архив Александра Черкиса

К соревнования на 6 сотках спортсмены тщательно подготовились – развесили на заборе флаги своего бегового клуба и «Комсомольской правды». Марафонец Александр Черкис – давний читатель «КП» и забег решил провести под эгидой любимой газеты. Сам он - предприниматель, занимается грузоперевозками и не пропускает ни один марафон в Краснодаре, участвует в забегах в Волгограде, Элисте и других городах страны. Почти на каждом забеге Александр старается отличиться. Зимой он бегает без футболки и босиком, летом - в костюме индейца или снежного человека. А тут придумал полумарафон у себя на участке.

На общегородских забегах Александр Черкис всегда удивляет своими необычными нарядами.Фото: из архива героя публикации

Трассу хорошо подготовили - убрали с дорожек садовый инвентарь и даже помыли со шланга - чтобы ничего не мешало. И замахнулись на 21 километр!

Внуки Александра мелом нарисовали место старта и финиша и внимательно следили за тем, как бегут спортсмены. И даже приносили им воды - на длинных дистанциях бегуны не могут без нее.

- Решили ударить по коронавирусу полумарафоном, - говорит Александр. – Знаете, после того, как я начал бегать, вообще ничем не болею. И уже три года никаких простуд и вирусов! Сегодня мы решили устроить полумарафон, а вообще я сам каждое утро наматываю круги вокруг участка. Нужно и в карантин держать себя в форме.

Георгий Турилов спортом занимается с детства. Сначала была легкая атлетика, потом увлекся футболом, хоккеем, боксом. Последнее время много бегает.

- Мой первый забег был в 2016 году, тогда пробежал 5 километров и тогда же понял, что бег – мое. Теперь не могу без него, - рассказывает Георгий. – Теперь уже бегаю на более длинные дистанции. Во время карантина и решили устроить забег на 21 километр.

Гуля – тоже известная в Краснодаре спортсменка. Она не пропускает ни один полумарафон и всегда занимает первые места.

Краснодарцы пробежали полумарафон в огороде.Видео: Александр Черкис

- Очень сложно без тренировок во время карантина, на стадион не выйти, в парке не побегаешь сейчас. А тут нашли выход – огород товарища, - улыбается Гульнара Товекалова. – Мы должны поддерживать себя в форме, карантин ведь рано или поздно закончится!

Гульнара Товекалова. Фото: Александр Черкис

В итоге бегуны намотали 21 километр вокруг шести соток, а это - 350 кругов.

- Это наш первый полумарафон в огороде, - говорит Александр Черкис. – Очень необычно было. Если карантин продлят, будем и дальше устраивать забеги на шести сотках. А что делать? Мы без спорта уже не можем.