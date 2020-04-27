2020-04-26T23:26:02+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 27 апреля 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 101 пациента

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 27 апреля 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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Жителям Сочи переданы продуктовые наборы и социально значимые товары. Фото пресс-службы мэрии СочиЖителям Сочи переданы продуктовые наборы и социально значимые товары. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 101 человека. За последние сутки зафиксировано 8 случаев опасной болезни.

- В Сочи заболели 8 человек, в том числе 15-летний подросток, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 73 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 916 человек, 469 из них - в Сочи. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Для помощи жителям курорта на карантине активисты клуба молодых предпринимателей «Цитрус» объединились с волонтёрским штабом сочинского отделения партии «Единая Россия».

- Для нуждающихся горожан они собрали более ста бесплатных продуктовых наборов. Всего единороссы передали малоимущим семьям свыше 1600 комплектов социально значимых товаров, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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