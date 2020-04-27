Коронавирус в Сочи, последние новости на 27 апреля 2020: в городе подтверждено 8 новых случаев опасной инфекции

Из 73 новых случаев коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 8 человек, среди которых 15-летний подросток.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз COVID 19 подтверждены у 101 пациентов.

В обсерваторaх Сочи находится 469 человек. Их состояние удовлетворительное.

Сочинцы поддерживают врачей различными благотворительными акциями. К марафону добрых дел подключились представители одной из компании, чтобы оказать психологическую поддержку медикам во время пандемии.

- Бизнесмены порадовали живыми цветами персонал больницы в Красной Поляне. Женщинам-врачам они привезли целую машину тюльпанов, - рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

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