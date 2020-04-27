Коронавирус в Сочи, последние новости на 27 апреля 2020: в городе подтверждено 8 новых случаев опасной инфекции
Из 73 новых случаев коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 8 человек, среди которых 15-летний подросток.
Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз COVID 19 подтверждены у 101 пациентов.
В обсерваторaх Сочи находится 469 человек. Их состояние удовлетворительное.
Сочинцы поддерживают врачей различными благотворительными акциями. К марафону добрых дел подключились представители одной из компании, чтобы оказать психологическую поддержку медикам во время пандемии.
- Бизнесмены порадовали живыми цветами персонал больницы в Красной Поляне. Женщинам-врачам они привезли целую машину тюльпанов, - рассказали в пресс-службе мэрии курорта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Сочи средства индивидуальной защиты печатают на 3D-принтере
Научный парк «Сириус» запустил производство защитной экипировки для медиков курорта (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»