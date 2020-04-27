Новый тренд: шеринг вещей

Как насчет чего-нибудь новенького? Того, что вам всегда хотелось попробовать, но не хватало времени или каких-либо вещей. Сейчас времени стало больше, а вещи... можно попросить у друзей и знакомых! Рассказываем о новом тренде: шеринге вещей (от английского глагола «to share» – делиться). Чем полезен этот тренд, узнаете из нашей статьи.

Вещи для работы и хобби

Если вы организовали свое рабочее место дома, то могли заметить, что оно очень отличается от офиса. Дело даже не в рабочей атмосфере. Дома может не быть принтера или даже компьютерной мыши. Необязательно закупаться оргтехникой, особенно если вы ушли в режим хоум-офиса на время.

Спросите у друзей: тот же принтер может стоять без дела в соседнем городе. Пусть отправят его вам! А вы в ответ поделитесь чем-то своим: кто знает, может, вашему коллеге нужен календарь с фирменной символикой компании.

После работы важно иметь планы на вечер. А разнообразить досуг поможет шеринг вещей для хобби. Идей – великое множество, все зависит только от вас. Любите настольные игры? Обратитесь к «настольщикам» со стажем. Они и рекомендации дадут, и игры отправить смогут. Вышивальщицам – запасы ниток, лежащих без дела. Кулинарам – йогуртница, которая вам так и не пригодилась.

Кстати, шеринг – это отличная возможность понять, нужна ли вам какая-либо вещь. Если будете пользоваться каким-либо предметом на постоянной основе, то есть смысл потом обзавестись подобным.

Товары для детей

Детям сейчас нужно особенно много развлечений и занятий. Количество прогулок сократилось, важно продумать досуг в домашних условиях. Здесь тоже можно обратиться к шерингу.

Приведем пример: когда вы были в гостях у двоюродного брата из Томска, заметили кресло-мешок. И играть в нем можно, и просто отдыхать… Вот только дети вашего брата на кресло вообще внимания не обращали. Зато как бы оно понравилось вашему сыну! Пришло время спросить у брата, получится ли у него поделиться с вами таким креслом. А вы взамен отправите ему что-нибудь из своих игрушек.

Здесь можно скооперироваться с детьми: ты – мне, а я – тебе. Пусть помогают вам собирать игрушки для посылки и ждать весточки в ответ. Так вам отправят подвесное кресло, а вы в ответ – ту самую машинку на радиоуправлении. А потом можно поменяться обратно.

Фото предоставлено пресс-службой «Boxberry»

Всё для дома и ремонта

Сейчас можно найти время для небольшого ремонта. Например, навести порядок в прихожей, починить комод или сделать полки на балконе. Редко когда будешь покупать строительный инструмент, который пригодится всего пару раз. Особенно если есть родственники и друзья, у которых необходимый инструмент имеется.

Киньте клич - возможно, у кого-то лежат без дела перфоратор, набор отверток или коллекция саморезов самых разных размеров. Пусть вам отправят полезную посылку. Если вы сами – тот самый родственник с перфоратором и уже закончили ремонт, то тоже можете передать инструмент туда, где он сейчас нужнее.

Для ухода за собой

В салон красоты сейчас не попасть. Однако это не повод отказываться от ухода за собой. Здесь на помощь придут самые разные бьюти-товары. Где их взять? Например, попросить в аренду у подруги.

Так у вас может появиться лампа для маникюра, массажеры для лица и увлажнитель воздуха для поддержания идеального микроклимата в доме. А если у вас есть подобные вещи, вы тоже можете поделиться ими со знакомыми.

Оборудование для домашних тренировок

Тренажерные залы тоже попали под временные запреты. Что делать? Тренироваться дома. К вашим услугам – гантели, эспандеры, степперы и любые другие тренажеры, которые не займут в вашей квартире много места.

Если у вас нет арсенала для домашних тренировок, то существует два варианта: приобрести спорттовары онлайн или взять «в аренду» у друзей. Кто знает, сколько продлится режим самоизоляции? Возможно, уже через пару месяцев мы вернемся к тренировкам в спортивных центрах, а накопленный инвентарь будет пылиться в углу.

Предлагаем меняться! Гантели в руки - и вперед отправлять их в посылке подруге, которая проходит онлайн-марафон, посвященный подготовке фигуры к лету. Кстати, за степперами в последнее время объявлена настоящая охота. Так что если вы не пользуетесь этим тренажером, сейчас найдется много желающих взять его в аренду.

Как меняться вещами в режиме самоизоляции

Шеринг вещей – это просто и интересно. Но как их передать получателю? Собрать вещи для шеринга и отправить их в посылке. С доставкой поможет компания Boxberry. Заходите на сайт службы доставки и оформляйте посылку онлайн.

Обращаем ваше внимание, что тарификация Boxberry не привязана к весу. Например, если гантели поместятся в коробку размера S, то стоимость отправки выйдет совсем небольшой. Из Краснодара в Москву – всего 281 рубль. Эта сумма указана со скидкой 19% – чтобы снизить цену, воспользуйтесь промокодом ЗАБОТА2020, когда будете оформлять посылку на сайте boxberry.ru, или назовите оператору отделения Boxberry.

Всё в ваших руках: предложите вашим знакомым попробовать шеринг вещей. Пусть это станет доброй традицией.