2020-04-27T14:46:29+03:00
Общество

Новый тренд: шеринг вещей

Обмен вещами и организация досуга в домашнем режиме
ЧЕРДАНЦЕВА Анастасия
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой «Boxberry»Фото предоставлено пресс-службой «Boxberry»
Изменить размер текста:

Как насчет чего-нибудь новенького? Того, что вам всегда хотелось попробовать, но не хватало времени или каких-либо вещей. Сейчас времени стало больше, а вещи... можно попросить у друзей и знакомых! Рассказываем о новом тренде: шеринге вещей (от английского глагола «to share» – делиться). Чем полезен этот тренд, узнаете из нашей статьи.

Вещи для работы и хобби

Если вы организовали свое рабочее место дома, то могли заметить, что оно очень отличается от офиса. Дело даже не в рабочей атмосфере. Дома может не быть принтера или даже компьютерной мыши. Необязательно закупаться оргтехникой, особенно если вы ушли в режим хоум-офиса на время.

Спросите у друзей: тот же принтер может стоять без дела в соседнем городе. Пусть отправят его вам! А вы в ответ поделитесь чем-то своим: кто знает, может, вашему коллеге нужен календарь с фирменной символикой компании.

После работы важно иметь планы на вечер. А разнообразить досуг поможет шеринг вещей для хобби. Идей – великое множество, все зависит только от вас. Любите настольные игры? Обратитесь к «настольщикам» со стажем. Они и рекомендации дадут, и игры отправить смогут. Вышивальщицам – запасы ниток, лежащих без дела. Кулинарам – йогуртница, которая вам так и не пригодилась.

Кстати, шеринг – это отличная возможность понять, нужна ли вам какая-либо вещь. Если будете пользоваться каким-либо предметом на постоянной основе, то есть смысл потом обзавестись подобным.

Товары для детей

Детям сейчас нужно особенно много развлечений и занятий. Количество прогулок сократилось, важно продумать досуг в домашних условиях. Здесь тоже можно обратиться к шерингу.

Приведем пример: когда вы были в гостях у двоюродного брата из Томска, заметили кресло-мешок. И играть в нем можно, и просто отдыхать… Вот только дети вашего брата на кресло вообще внимания не обращали. Зато как бы оно понравилось вашему сыну! Пришло время спросить у брата, получится ли у него поделиться с вами таким креслом. А вы взамен отправите ему что-нибудь из своих игрушек.

Здесь можно скооперироваться с детьми: ты – мне, а я – тебе. Пусть помогают вам собирать игрушки для посылки и ждать весточки в ответ. Так вам отправят подвесное кресло, а вы в ответ – ту самую машинку на радиоуправлении. А потом можно поменяться обратно.

Фото предоставлено пресс-службой «Boxberry»

Фото предоставлено пресс-службой «Boxberry»

Всё для дома и ремонта

Сейчас можно найти время для небольшого ремонта. Например, навести порядок в прихожей, починить комод или сделать полки на балконе. Редко когда будешь покупать строительный инструмент, который пригодится всего пару раз. Особенно если есть родственники и друзья, у которых необходимый инструмент имеется.

Киньте клич - возможно, у кого-то лежат без дела перфоратор, набор отверток или коллекция саморезов самых разных размеров. Пусть вам отправят полезную посылку. Если вы сами – тот самый родственник с перфоратором и уже закончили ремонт, то тоже можете передать инструмент туда, где он сейчас нужнее.

Для ухода за собой

В салон красоты сейчас не попасть. Однако это не повод отказываться от ухода за собой. Здесь на помощь придут самые разные бьюти-товары. Где их взять? Например, попросить в аренду у подруги.

Так у вас может появиться лампа для маникюра, массажеры для лица и увлажнитель воздуха для поддержания идеального микроклимата в доме. А если у вас есть подобные вещи, вы тоже можете поделиться ими со знакомыми.

Оборудование для домашних тренировок

Тренажерные залы тоже попали под временные запреты. Что делать? Тренироваться дома. К вашим услугам – гантели, эспандеры, степперы и любые другие тренажеры, которые не займут в вашей квартире много места.

Если у вас нет арсенала для домашних тренировок, то существует два варианта: приобрести спорттовары онлайн или взять «в аренду» у друзей. Кто знает, сколько продлится режим самоизоляции? Возможно, уже через пару месяцев мы вернемся к тренировкам в спортивных центрах, а накопленный инвентарь будет пылиться в углу.

Предлагаем меняться! Гантели в руки - и вперед отправлять их в посылке подруге, которая проходит онлайн-марафон, посвященный подготовке фигуры к лету. Кстати, за степперами в последнее время объявлена настоящая охота. Так что если вы не пользуетесь этим тренажером, сейчас найдется много желающих взять его в аренду.

Как меняться вещами в режиме самоизоляции

Шеринг вещей – это просто и интересно. Но как их передать получателю? Собрать вещи для шеринга и отправить их в посылке. С доставкой поможет компания Boxberry. Заходите на сайт службы доставки и оформляйте посылку онлайн.

Обращаем ваше внимание, что тарификация Boxberry не привязана к весу. Например, если гантели поместятся в коробку размера S, то стоимость отправки выйдет совсем небольшой. Из Краснодара в Москву – всего 281 рубль. Эта сумма указана со скидкой 19% – чтобы снизить цену, воспользуйтесь промокодом ЗАБОТА2020, когда будете оформлять посылку на сайте boxberry.ru, или назовите оператору отделения Boxberry.

Всё в ваших руках: предложите вашим знакомым попробовать шеринг вещей. Пусть это станет доброй традицией.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Кубань Кредит» начал принимать заявки на льготную ипотеку под 6%
Краснодарским правоохранителям поступил сигнал о минировании шести самолетов в аэропорту
Вениамин Кондратьев о посевной кампании во время карантина: Все работы завершены в срок
«Бессмертный полк» в Краснодаре: акция пройдет в онлайн-формате
Вениамин Кондратьев о демарше байкеров во время карантина: Никто не должен уйти от ответственности
Более сотни кладбищ Сочи будут закрыты во время Радоницы
ВТБ подписал кредитное соглашение по проектному финансированию строительства МФЦ «Эспланада»
ВТБ одобрил бизнесу Кубани свыше 280 млн рублей на выплату зарплат
Погода в Краснодарском крае: солнце зальет теплом регион
«Домашний офис» от «Ростелекома» поможет бизнесу работать дома
В Новороссийске во время карантина браконьеры вышли порыбачить
В Выселковском районе в ДТП погиб 16-летний водитель ВАЗ-2107
На Кубани разыскали пропавшего 83-летнего пенсионера
Главой Новопокровского района стал Александр Свитенко
Житель Краснодара убил жену за то, что она не убиралась в квартире
Полицией в Сочи задержана молодая женщина с большой партией мефедрона
В Анапе благоустраивают аллею на Симферопольском шоссе
В Тимашевске двое парней ограбили пожилую пару
В Славянском районе сожители организовали наркопритон
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года: заболел полуторагодовалый ребенок, 20 пациентов на ИВЛ
«Ростелеком» предлагает предприятиям высокоточную систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров
Коронавирус в Адыгее, последние новости на 27 апреля 2020: подтверждено 150 случаев заболевания, 3 человека подключены к ИВЛ
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года увеличилось еще на 57 человек
В Усть-Лабинске опечатали хозяйственный магазин за работу во время карантина
В Павловском районе задержали закладчиков героина
В Темрюкском районе открыли офис врача общей практики
В Краснодаре досрочно завершили ремонт Суворовского путепровода
На Кубани подрядчик незаконно присвоил 11 миллионов рублей во время ремонта больницы
Электропоезда «Ласточка» пока не будут курсировать между Сочи и Краснодаром