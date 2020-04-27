2020-04-27T10:23:39+03:00
Происшествия

На Кубани двое полицейских «погорели» на торговле наркотиками

Стражей порядка хотят отстранить от служебных обязанностей
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Сейчас идет проверка. Фото: Рустем АХУНОВСейчас идет проверка. Фото: Рустем АХУНОВ
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В погоне за похвалой начальства полицейские идут на преступления. В Щербиновском районе выявили двоих полицейских, которые очень хотели показать высокие цифры в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков. Они даже придумали «схему», но все равно «погорели».

Под подозрением сейчас находятся 38-летний майор полиции Владимир Усенцов (здесь и далее имена изменены – Авт.) и 31-летний стажер Арсен Задоев. Оба они работают в отделе по контролю за оборотом наркотиков.

По некоторым данным, стражи порядка хотели сбыть наркотики жителю станицы Старощербиновской, чтобы впоследствии сдать его и повысить «эффективность» своей работы.

Именно в хозпостройке этого дома мужчина сделал закладку.

Именно в хозпостройке этого дома мужчина сделал закладку.

На днях 31-летний Арсен встретился с 32-летним Олегом, которому незаконно сбыл марихуану.

- Далее полицейские дали адрес некоего человека. Именно там нужно было сделать закладку, что Олег и сделал – сверток он спрятал в хозпостройки, - сообщает источник «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Позднее сотрудники полиции во время проверочных мероприятий должны были обнаружить наркотики и, таким образом, раскрыть преступление.

Арсен сбыл наркотики жителю станицы Старощербиновской.

Арсен сбыл наркотики жителю станицы Старощербиновской.

Но планам стражей порядка не суждено было сбыться.

- Известно, что Владимир в органах внутренних дел работает 17 лет, Арсен - больше девяти лет, - добавляет источник в правоохранительных органах.

О том, был ли этот случай единственный или такие аферы проворачивались регулярно, сейчас выясняется. Под вопросом сейчас и погоны и полицейских. В отношении правоохранителей организовали проверку, их собираются отстранить от выполнения служебных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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