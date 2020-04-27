На Кубани двое полицейских «погорели» на торговле наркотиками

В погоне за похвалой начальства полицейские идут на преступления. В Щербиновском районе выявили двоих полицейских, которые очень хотели показать высокие цифры в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков. Они даже придумали «схему», но все равно «погорели».

Под подозрением сейчас находятся 38-летний майор полиции Владимир Усенцов (здесь и далее имена изменены – Авт.) и 31-летний стажер Арсен Задоев. Оба они работают в отделе по контролю за оборотом наркотиков.

По некоторым данным, стражи порядка хотели сбыть наркотики жителю станицы Старощербиновской, чтобы впоследствии сдать его и повысить «эффективность» своей работы.

Именно в хозпостройке этого дома мужчина сделал закладку.

На днях 31-летний Арсен встретился с 32-летним Олегом, которому незаконно сбыл марихуану.

- Далее полицейские дали адрес некоего человека. Именно там нужно было сделать закладку, что Олег и сделал – сверток он спрятал в хозпостройки, - сообщает источник «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Позднее сотрудники полиции во время проверочных мероприятий должны были обнаружить наркотики и, таким образом, раскрыть преступление.

Арсен сбыл наркотики жителю станицы Старощербиновской.

Но планам стражей порядка не суждено было сбыться.

- Известно, что Владимир в органах внутренних дел работает 17 лет, Арсен - больше девяти лет, - добавляет источник в правоохранительных органах.

О том, был ли этот случай единственный или такие аферы проворачивались регулярно, сейчас выясняется. Под вопросом сейчас и погоны и полицейских. В отношении правоохранителей организовали проверку, их собираются отстранить от выполнения служебных обязанностей.