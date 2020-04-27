Евгений Первышов: Могилы родственников краснодарцы смогут посетить 6 июня

28 апреля православные верующие отмечают Радоницу – День поминовения усопших. В Краснодарском крае обычно этот день объявляют выходным, чтобы все жители региона имели возможность посетить кладбища. Но в этом году из-за коронавируса все кладбища будут закрыты для посещения. Как минимум до 30 апреля здесь возможны только погребения.

Карантин в Краснодарском крае: кладбища рассчитывают открыть к 6 июня 00:00 00:00

- Все 18 кладбищ Краснодара закрыты по требованию Роспотребнадзора и решению оперативного штаба. Радоница для нас особо почитаемый день, распоряжением губернатора его объявляли выходным на территории всей Кубани. Но сейчас ситуация такова, что мы не сможем посетить кладбища. Лично для меня это тоже тяжело, 16 лет как не стало моего отца и каждый год мы посещали с мамой кладбище, но в этот раз мы, как и все краснодарцы не сможем это сделать, - поделился на заседании городского оперативного штаба мэр Краснодара Евгений Первышов.

По словам градоначальника, если карантин будет снят, то жители смогут посетить кладбища 6 июня – в Троицкую родительскую субботу.

- Мы рассчитываем на то, что карантин к этому времени будет снят, и все краснодарцы смогут посетить могилы своих близких в этот день. Еще раз прошу воздержаться от посещения кладбищ в родительский день, - обратился Первышов.

Как рассказал протоиерей, штатный священник храма в честь Казанской иконы Божией матери в Краснодаре Андрей Мищеряков, поскольку в этом году все кладбища будут закрыты, помянуть усопших можно у стен храмов, где пройдут специальные панихиды, а также с помощью видеотрансляций.

— Главный акцент в празднике не в том, чтобы прийти на могилы, а в том, чтобы помолиться за своих ближних. Из храмов будут организованы трансляции служб. Можно прийти к стенам храма, и помолиться, соблюдая дистанцию. Также молиться можно дома, — подчеркнул протоиерей Андрей Мищеряков.